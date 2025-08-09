Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PSG lại khiến Ligue 1 'run rẩy'

  • Thứ bảy, 9/8/2025 15:28 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Paris Saint-Germain đang khiến phần còn lại của bóng đá Pháp “run rẩy” khi tiếp tục chiến lược thâu tóm những tài năng trẻ xuất sắc Ligue 1.

HLV Luis Enrique đang có trong tay đội hình rất mạnh.

Mùa hè này, nhà đương kim vô địch Champions League mùa 2024/25 chiêu mộ thành công thủ môn Lucas Chevalier từ Lille với giá 55 triệu euro (bao gồm phụ phí), đánh dấu năm thứ ba liên tiếp họ lấy đi ngôi sao hàng đầu của giải đấu.

Sau nhiều năm chạy theo các siêu sao quốc tế nhưng không đạt thành công vang dội ở châu Âu, PSG dưới thời HLV Luis Enrique và cố vấn thể thao Luis Campos chuyển hướng sang mô hình “Bayern Munich kiểu Pháp” - chi đậm để sở hữu những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng ngay trong nước.

Minh chứng rõ ràng là Bradley Barcola (50 triệu euro từ Lyon năm 2023) và Desire Doue (50 triệu euro từ Rennes năm 2024). Barcola trở thành Vua kiến tạo Ligue 1, trong khi Doue lập cú đúp và ghi dấu giày vào 3 bàn thắng ở trận chung kết Champions League đè bẹp Inter Milan với tỷ số 5-0, được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Lucas Chevalier, 23 tuổi, được coi là một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Âu sau mùa giải xuất sắc cùng Lille, đưa đội bóng này vào vòng 1/8 Champions League. Sự xuất hiện của anh tại Parc des Princes được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với Gianluigi Donnarumma - người đang bế tắc trong quá trình gia hạn hợp đồng và đứng trước khả năng phải ra đi.

Với thương vụ này, PSG tiếp tục khẳng định quyền lực tuyệt đối tại Ligue 1, đồng thời củng cố tham vọng duy trì vị thế số một ở châu Âu.

Mùa trước, PSG thống trị tuyệt đối Ligue 1 khi cán đích với 84 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Marseille tới 19 điểm. Sức mạnh vượt trội so với phần còn lại khiến họ gần như không có đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Bước sang hè 2025, đội bóng thủ đô tiếp tục “gom” những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp để nâng tầm đội hình. Với lực lượng ngày càng hùng mạnh, chức vô địch Ligue 1 2025/26 gần như khó thoát khỏi tay thầy trò Luis Enrique.

Hà Trang

