PSG công kích Mbappe

PSG bất ngờ phát đi thông cáo gay gắt nhắm vào Kylian Mbappe, sau buổi điều trần giữa đôi bên liên quan đến tranh chấp tiền lương và thưởng trị giá 240 triệu euro.

PSG bất ngờ phát đi thông cáo gay gắt nhắm vào Kylian Mbappe.

CLB cáo buộc ngôi sao người Pháp hành xử thiếu trung thành và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đội bóng trong suốt quá trình rạn nứt. Theo PSG, Mbappe giấu kín quyết định không gia hạn hợp đồng trong gần một năm, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023. Việc này khiến CLB đánh mất cơ hội bán anh với mức phí chuyển nhượng lớn.

Đội bóng thủ đô cũng khẳng định Mbappe từng đồng ý từ bỏ 55 triệu euro tiền lương và thưởng trong cuộc gặp với Chủ tịch Al Khelaïfi vào tháng 7/2023, nhưng sau đó thay đổi lập trường.

Trong thông cáo, PSG nhấn mạnh các cam kết của hai bên được xác lập rõ ràng vào tháng 8/2023. Khi Mbappe quyết định rời đi tự do để chuyển sang Real Madrid, mức thu nhập của anh phải được điều chỉnh nhằm bảo đảm sự ổn định tài chính của CLB sau các khoản đầu tư lớn.

Việc Mbappe đặt nghi vấn và phủ nhận thỏa thuận này, theo PSG, khiến đội bóng chịu “thiệt hại đáng kể”. CLB cũng bác bỏ cáo buộc Mbappe từng bị gây áp lực hay đối xử thiếu công bằng.

PSG cho biết ngôi sao tuyển Pháp ra sân hơn 94% số trận mùa 2023/2024 và mọi quyết định chuyên môn đều nằm trong tay HLV trưởng Luis Enrique, người đưa đội bóng tới chức vô địch Champions League.

Luật sư của Mbappe, bà Delphine Verheyden, yêu cầu tòa chuyển hợp đồng của thân chủ từ thời hạn xác định sang không xác định để được bồi thường cao hơn. PSG lập tức phản bác, cho rằng yêu cầu này “không có cơ sở pháp lý”, vì hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp luôn là dạng có thời hạn, được điều chỉnh bởi luật thể thao Pháp.

Phiên điều trần diễn ra tại Hội đồng Prud’hommes Paris, với sự góp mặt của đại diện pháp lý hai bên. PSG từng cố ngăn phiên xử vì cho rằng tòa hình sự và tòa lao động không thể xét cùng một vụ việc, nhưng thẩm phán bác yêu cầu. Sau khi xem xét lập luận của hai phía, tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/12.

Trong thông cáo, PSG khẳng định Mbappe “lạm dụng niềm tin” và khiến CLB rơi vào tình thế khó khăn kéo dài. Đội bóng thủ đô cho rằng cầu thủ đã được hưởng những điều kiện “đặc biệt” trong bảy năm tại Paris và giờ chỉ yêu cầu anh “tôn trọng những cam kết đã đưa ra”.

Cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên, từng âm ỉ suốt thời gian Mbappe chuẩn bị rời PSG, giờ chính thức bùng nổ. Trong khi Real Madrid giữ im lặng, bóng đá Pháp chờ đợi một phán quyết có thể định hình lại quan hệ giữa CLB và các siêu sao trong những tranh chấp hợp đồng tương lai.