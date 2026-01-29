Premier League phô diễn sức mạnh ở Champions League

Các đội Premier League tiếp tục khẳng định vị thế số một tại đấu trường Champions League khi chiếm tới 5/8 vị trí dẫn đầu vòng phân hạng.

Premier League thắng lớn ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/1, loạt trận cuối cùng của vòng phân hạng chứng kiến những đại diện nước Anh đồng loạt thể hiện sức mạnh. Arsenal vượt qua Kairat với tỷ số 3-2 trong một trận đấu không hề dễ dàng, trong khi Liverpool trình diễn sức tấn công hủy diệt khi vùi dập Qarabag 6-0 trên sân Anfield.

Tại Etihad, Man City cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Galatasaray 2-0, còn Chelsea giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Napoli, khiến đội đương kim vô địch Serie A dừng chân ngay từ vòng phân hạng.

Đại diện còn lại của Premier League là Tottenham cũng góp mặt trong nhóm 8 đội dẫn đầu, qua đó giúp Premier League chiếm tới 5 suất trong top 8 Champions League, thành tích vượt trội so với các giải VĐQG khác tại châu Âu.

Đáng chú ý, chỉ duy nhất Newcastle United phải bước vào loạt trận play-off khi đứng thứ 12 . Dù vậy, "Chích chòe" còn nguyên cơ hội đi tiếp, đồng thời tạo kịch bản hoàn hảo nhất giúp Premier League có tới 6 đại diện ở vòng 1/8.

Liverpool tiếp tục góp mặt trong top 8 Champions League. Ảnh: Reuters.

Thành công không phải điều bất ngờ nếu nhìn lại những gì bóng đá Anh thể hiện các mùa gần đây. Ở mùa giải 2024/25, Premier League từng có đủ 4 đại diện góp mặt ở vòng knock-out Champions League. Khi đó, Liverpool, Arsenal và Aston Villa giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi Man City phải bước qua vòng play-off mới có thể đi tiếp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở Arsenal. Nếu như mùa 2024/25, Liverpool từng gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu vòng phân hạng với 7 chiến thắng sau 8 trận, thì ở mùa giải năm nay, "Pháo thủ" còn làm tốt hơn thế. Đội bóng của HLV Mikel Arteta khép lại vòng phân hạng Champions League với thành tích toàn thắng cả 8 trận, qua đó hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng.

Sự thăng hoa của Arsenal, ổn định của Liverpool, bản lĩnh của Man City, cùng những bước tiến của Chelsea hay Tottenham đang giúp Premier League tạo ra thế áp đảo tại Champions League. Các đội bóng Anh đang nắm trong tay lợi thế lớn trước khi bước vào vòng knock-out.

