Pochettino muốn gặp Sir Alex trước trận ra mắt MU

Mauricio Pochettino muốn trò chuyện với Sir Alex Ferguson trước khi dẫn MU làm khách trên sân Liverpool.

Mauricio Pochettino muốn trò chuyện với Sir Alex Ferguson sau khi hoàn tất trận cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Mỹ.

Pochettino chưa nói chuyện với Sir Alex Ferguson kể từ khi được MU công bố là người thay Michael Carrick. Sau chiến thắng 6-0 của tuyển Mỹ trước Haiti tại Miami, nhà cầm quân người Argentina nói với The Telegraph rằng hy vọng có dịp gặp cựu HLV MU sau khi hoàn thành trận cuối cùng với tuyển Mỹ vào tối 17/11.

“Tôi đã nói điều này từ nhiều năm trước và đến giờ vẫn nghĩ như vậy. Sir Alex Ferguson có mọi phẩm chất tôi ngưỡng mộ ở một HLV và ở một con người. Tôi thấy ở ông những giá trị mà bản thân mình coi trọng”, Pochettino nói.

Tân HLV MU cũng thừa nhận ông chưa biết mình có thể thu xếp cuộc trò chuyện vào lúc nào. “Sau thứ Ba, chúng tôi sẽ có dịp nói chuyện, nếu tôi thu xếp được thời gian, vì công việc sắp tới sẽ rất căng thẳng. Có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ trò chuyện với ông”, nhà cầm quân 54 tuổi cho biết.

Pochettino chính thức tiếp quản MU từ ngày 18/11. Bốn ngày sau, ông phải đưa đội đến Anfield gặp Liverpool. Tùy kết quả của Sunderland và Crystal Palace một ngày trước đó, MU có thể bước vào trận ra mắt của HLV mới với vị trí cuối bảng Premier League.

Đội chủ sân Old Trafford mới thắng một trong 10 trận tại giải mùa này, còn chuyến làm khách trước Liverpool mở đầu cho lịch thi đấu 10 trận trong 39 ngày.

Manchester United đang khủng hoảng.

Pochettino là HLV chính thức thứ tám của MU kể từ khi Ferguson nghỉ hưu. Trong những ngày đầu ở Old Trafford, ông sẽ phải làm quen với đội hình và chuẩn bị cho một trong những chuyến làm khách khó nhất mùa giải. Mong muốn gặp Ferguson giữa lịch trình ấy cho thấy Pochettino coi trọng góc nhìn của người từng dẫn dắt CLB qua nhiều thế hệ cầu thủ.

Trước khi sang Anh, Pochettino còn trận lượt về tứ kết Concacaf Nations League với Haiti tại Cincinnati. Chiến thắng 6-0 ở lượt đi giúp tuyển Mỹ nắm lợi thế lớn. Ông đã rơi nước mắt trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, ít lâu sau khi MU công bố quyết định bổ nhiệm. Một số CĐV Mỹ huýt sáo trước trận ở Miami, khi ông chuẩn bị ra đi chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng đến năm 2030.

“Chia tay lúc nào cũng khó. Tôi luôn làm theo điều trái tim mách bảo và theo đuổi những gì mình mơ ước”, Pochettino nói về quyết định rời tuyển Mỹ sau hơn hai năm.