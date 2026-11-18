Mauricio Pochettino đưa Alec Scott, người phụ trách phân tích của tuyển Mỹ, sang MU cùng nhóm trợ lý thân tín.

Pochettino tiếp tục làm việc với chuyên gia phân tích Alec Scott tại MU.

Theo Sports Illustrated, Scott sẽ tiếp tục làm việc với Pochettino tại Old Trafford. Ông gia nhập tuyển Mỹ từ tháng 8/2023, hơn một năm trước khi nhà cầm quân người Argentina được bổ nhiệm.

Điểm đáng chú ý là Scott không thuộc nhóm cộng sự được Pochettino đưa sang Mỹ. Việc ông đồng ý đến MU khiến Liên đoàn Bóng đá Mỹ phải tìm người thay thế cả ở bộ phận phân tích, bên cạnh việc bổ nhiệm HLV trưởng và các trợ lý.

Trước trận lượt về gặp Haiti, Pochettino xác nhận Scott sẽ cùng ông đến Manchester. Trợ lý Miguel D’Agostino và chuyên gia thể lực Silvia Tuya Vinas cũng ở lại tuyển Mỹ để hoàn tất công việc trước khi sang Anh.

Trong khi đó, Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia thể lực Sebastiano Pochettino đã đến Manchester trước. Nhóm này lo công tác chuẩn bị để Pochettino có thể bắt tay vào việc ngay khi tới nơi. Theo chiến lược gia người Argentina, kế hoạch được thống nhất với cả MU lẫn phía tuyển Mỹ.

Scott từng làm việc tại Everton, Liverpool, Liên đoàn Bóng đá Anh và Inter Miami trước khi phụ trách phân tích cho tuyển Mỹ. Kinh nghiệm tại Anh cùng thời gian cộng tác ở đội tuyển giúp ông trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho đội ngũ của Pochettino.

Theo The Peoples Person, MU bố trí chuyên cơ đưa Pochettino và những cộng sự còn lại sang Anh sau trận gặp Haiti. Đội chủ sân Old Trafford muốn tân HLV có thêm thời gian làm việc trước chuyến làm khách Liverpool ngày 22/11.

Pochettino tiếp quản MU khi đội bóng đứng thứ 18 tại Premier League, chỉ thắng một trong 10 trận đầu mùa. Ông có rất ít thời gian làm quen với các cầu thủ trước trận ra mắt tại Anfield, nơi MU cần một kết quả tích cực để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.