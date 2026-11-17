Theo Daily Mail, MU đã chuẩn bị sẵn một chuyên cơ riêng để đưa huấn luyện viên Pochettino bay thẳng tới Anh ngay sau trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Mỹ (gặp Haiti).
Kế hoạch di chuyển này được sắp xếp nhằm giúp nhà cầm quân 54 tuổi rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tiếp quản công việc tại Old Trafford. Theo lịch trình, ông sẽ nói lời chia tay đội tuyển Mỹ vào sáng thứ tư (18/11).
Giao kèo giữa huấn luyện viên Pochettino và MU có thời hạn kéo dài khoảng hai năm rưỡi, đến tháng 6/2029. Nhà cầm quân 54 tuổi thay Michael Carrick tiếp quản đội bóng sau chuỗi trận thất vọng từ đầu mùa (tạm thời đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League).
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.