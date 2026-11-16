Pochettino đem điều chưa từng có tới MU

Mauricio Pochettino dự kiến đưa hai chuyên gia thể lực tới MU, một trong hai người là nữ.

Mauricio Pochettino mang theo các trợ lý tới MU. Ảnh: Reuters.

Theo Manchester Evening News , hai cái tên được vị chiến lược gia người Argentina lựa chọn là nữ huấn luyện viên thể lực Silvia Tuya và con trai ông, nhà khoa học thể thao Sebastiano Pochettino. Nếu gia nhập, bà Tuya sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm việc cùng đội một nam của MU.

Gia nhập đội tuyển Mỹ từ tháng 10/2024, bà Tuya cùng Sebastiano phụ trách thể trạng, thể lực và phòng ngừa chấn thương cho cầu thủ. Bà có bằng tiến sĩ khoa học thể thao và từng giảng dạy tại Đại học Barcelona. Bộ đôi dự kiến tới Old Trafford cùng hai trợ lý Jesus Perez, Miguel D’Agostino và huấn luyện viên thủ môn Antonio Jimenez, những người từng làm việc với Pochettino qua nhiều giai đoạn cầm quân.

Động thái kể trên đánh dấu sự thay đổi so với Michael Carrick, người không mang theo chuyên gia thể lực riêng sau khi nắm quyền mà sử dụng đội ngũ sẵn có tại câu lạc bộ. Ruben Amorim cũng từng bổ nhiệm Paulo Barreira, người có khoảng thời gian làm việc tại Arsenal và Liverpool, vào vị trí huấn luyện viên thể lực.

Đội ngũ của Pochettino được kỳ vọng giúp cầu thủ cải thiện thể lực, sức bền và giảm thiểu chấn thương cơ bắp. Patrick Dorgu có thể là một trong những cái tên hưởng lợi sau khi gặp thêm vấn đề ở gân kheo, buộc anh phải rút khỏi đội tuyển Đan Mạch.

Bên cạnh nhân sự, Pochettino dự kiến thay đổi lịch sinh hoạt sau trận đấu tại MU. Thay vì cho cầu thủ nghỉ một ngày bất kể kết quả như Carrick, ông yêu cầu toàn đội tham gia các buổi tập hồi phục chuyên biệt vào ngày hôm sau.

Pochettino tài năng đến đâu? Thông tin HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt Manchester United đang thu hút sự chú ý. Cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của chiến lược gia người Argentina.