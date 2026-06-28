Đội tuyển PUBG Việt Nam nói gì về vị thế 'triệu USD' tại PNC 2026

Sở hữu đội hình trị giá 1,42 triệu USD, đội tuyển eSports PUBG Việt Nam bước vào mùa giải 2026 với tinh thần quyết tâm cao độ.

Đội hình tuyển Quốc gia PUBG Việt Nam tham dự PNC 2026. Từ trái sang: Sololzy, Himass, HLV DJChip, TanVuu, Delwyn. Ảnh: KRAFTON.

PUBG: BATTLEGROUNDS đã vượt xa khuôn khổ của một tựa game bắn súng sinh tồn, trở thành game eSports có sức hút mạnh mẽ tại thị trường trong nước. Nhờ đó, các hoạt động eSports liên quan đến PUBG tiếp tục nhận được sự chú ý và quan tâm bền vững từ người hâm mộ. Tại PUBG Nations Cup (PNC) 2026, đội tuyển Việt Nam đã gây tiếng vang lớn khi được định giá lên tới 1,42 triệu USD .

Dù giải đấu đã khép lại với ngôi vương thuộc về Brazil và Việt Nam dừng chân ở vị trí thứ 7 đầy tiếc nuối, hành trình của toàn đội vẫn để lại nhiều dấu ấn. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Tri Thức - Znews đã có cuộc trò chuyện trước thềm giải đấu với HLV DJChip và bốn tuyển thủ Himass, Delwyn, TanVuu, Sololzy của đội tuyển quốc gia.

Vị thế triệu USD và áp lực khổng lồ

Đội tuyển Việt Nam tham dự PNC 2026 được ước tính có giá trị khoảng 1,42 triệu USD (hơn 37 tỷ đồng ), thuộc nhóm đội hình có giá trị cao nhất giải đấu. Cảm giác của cả đội lúc này như thế nào?

HLV DJChip: Con số định giá 1,42 triệu USD mang lại sự tự tin nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Giá trị định giá cao không đảm bảo cho chiến thắng trên sân đấu. Chúng tôi không cho phép mình chủ quan vì những con số. Toàn đội bước vào PNC 2026 với tâm thế sẵn sàng chinh phục một hành trình hoàn toàn mới.

Tuyển thủ HiMass: Việc được đánh giá cao như vậy mang lại cho tôi không ít áp lực. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin khi đứng cạnh những người đồng đội tuyệt vời. Họ là điểm tựa lớn nhất của tôi.

Đội tuyển quốc gia PUBG Việt Nam được định giá 1.42 triệu USD (tương đương 37 tỷ đồng ). Ảnh: KRAFTON.

Với áp lực giá trị đội hình và phải giữ vững ngôi vô địch, các tuyển thủ làm thế nào để giữ được cái đầu lạnh?

Tuyển thủ Delwyn: Con số về giá trị đội hình là sự thừa nhận của quốc tế đối với sức mạnh của game thủ Việt. Chúng tôi biến áp lực đó thành động lực. Khi vào trận, cả đội chỉ tập trung vào mục tiêu chiến thắng.

Văn hóa PUGB và sự dịch chuyển định kiến xã hội

Đồng hành cùng môn thể thao điện tử PUBG từ năm 2018, anh DJChip thấy tựa game này đã thay đổi phong cách giải trí của và định hình lại nền eSports Việt Nam ra sao?

HLV DJChip: Ngày trước, các giải đấu eSports còn rất manh mún và ít giá trị. Sau gần một thập kỷ, PUBG đã chuyên nghiệp hóa với quy mô khổng lồ. Sự thay đổi lớn nhất chính là định kiến xã hội. Trước đây, người thân, bạn bè tôi thường nghĩ chơi game là vô bổ, tốn thời gian. Giờ đây, eSports đã được công nhận là một ngành nghề thực thụ. Các tuyển thủ được nhìn nhận như những vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

PUBG góp phần không nhỏ trong việc định hình lại phong cách giải trí của giới trẻ, đồng thời nâng tầm nền eSports Việt Nam sánh ngang với thế giới. Ảnh: KRAFTON.

Đối với giới trẻ hiện nay, câu cửa miệng "Tối nay chạy bo không?" đã trở thành một nét văn hóa tụ tập quen thuộc. Với các tuyển thủ, điều gì ở PUBG đã biến tựa game này thành một văn hóa kết nối mạnh mẽ đến vậy ở Việt Nam?

Tuyển thủ Tấn Vũ: PUBG hiện không còn là một trò chơi. Đây là không gian văn hóa kết nối cộng đồng. Nơi đây kết nối người hâm mộ và tuyển thủ. Mọi người cùng ngồi lại chia sẻ đam mê và cổ vũ cho màu cờ sắc áo.

Tuyển thủ Delwyn: Tính cộng đồng và gameplay bùng nổ, dễ tiếp cận cho các streamer chính là chất xúc tác. Game tạo ra môi trường giao lưu, biến những người xa lạ thành bạn bè.

Tuyển thủ Sololzy: Lối chơi của PUBG mang đậm tính bất ngờ và bùng nổ cảm xúc, luôn mang đậm "chất Việt": đó là tinh thần chiến đấu kiên cường và tình đoàn kết. Đó là lý do vì sao game giữ chân được người chơi trung thành suốt gần 10 năm qua.

Thông điệp của tuyển Việt Nam tại PNC 2026

Anh đánh giá thế nào về vai trò của cộng đồng trong việc phát triển làn sóng văn hóa này?

HLV DJChip: Chúng tôi đến với PUBG vì trò chơi, nhưng ở lại vì những cảm xúc và kỷ niệm. Sự đồng hành bền bỉ của nhà phát hành KRAFTON cùng cộng đồng chính là bệ đỡ vững chắc. Trong tương lai, tôi tin rằng PUBG vẫn sẽ luôn có một lượng người chơi trung thành, cùng nhau phát triển một nền văn hóa eSports văn minh, hiện đại.

Không tính thị trường Trung Quốc, Việt Nam luôn nằm ở vị trí dẫn đầu về lượng người xem trong số các quốc gia tham dự. Ảnh: KRAFTON.

Toàn đội muốn gửi gắm thông điệp gì đến bạn bè quốc tế tại PNC 2026 lần này?

Tuyển thủ Sololzy & Tấn Vũ: Chúng tôi muốn thế giới thấy sự tự tin và kỹ năng đỉnh cao của người Việt. Việt Nam đã sẵn sàng để bước ra biển lớn với tâm thế một đội tuyển lớn.

HLV DJChip: Sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là sự gắn kết và lòng tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Toàn đội đã sẵn sàng để cống hiến những trận đấu mãn nhãn nhất.

Xin cảm ơn HLV DJChip và các tuyển thủ.