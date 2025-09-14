Phút 'tàn nhẫn' của HLV Liverpool

Milos Kerkez trải qua một buổi chiều ác mộng trên sân Turf Moor khi bị HLV Arne Slot rút ra chỉ sau 38 phút trong trận Liverpool gặp Burnley thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9.

Milos Kerkez bị rút ra sân trước hiệp 1 trận gặp Burnley.

Tân binh người Hungary bị trọng tài Michael Oliver phạt thẻ vàng vì pha ăn vạ vụng về, rồi liên tiếp mắc sai lầm trong phòng ngự, khiến anh trở thành “quả bom nổ chậm” trước những pha phản công của đội chủ nhà.

Quyết định thay người sớm hiếm thấy của Slot - đưa Andrew Robertson vào sân - đánh dấu lần đầu tiên ông rút một cầu thủ không chấn thương ngay trong hiệp một kể từ khi nắm quyền tại Anfield. “Đó là một quyết định quản lý đúng đắn”, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports. “Cái cách Kerkez ngã vờ để kiếm phạt là quá ngớ ngẩn”.

Cựu danh thủ MU, Roy Keane thì gay gắt hơn: “Cậu ta tự chuốc rắc rối bằng một pha ăn vạ điên rồ. Khi Burnley chơi phản công, Slot không thể mạo hiểm thêm”. Trong khi đó, các trang báo Anh đều dùng chữ "tàn nhẫn" để nói về quyết định của HLV Arne Slot dành cho Kerkez.

Gia nhập Liverpool từ Bournemouth với nhiều kỳ vọng, Kerkez đang trải qua khởi đầu khó khăn. Trận đấu tại Burnley sẽ là lời cảnh tỉnh rằng để chiếm chỗ đứng ở Anfield, hậu vệ trẻ này cần nhiều hơn sự táo bạo - đó phải là sự chín chắn và bản lĩnh trong những thời khắc áp lực.

Sau 90 phút tại Turf Moor, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Mohamed Salah toả sáng với cú sút phạt đền thành công ở phút 90+5, giúp "The Kop" thu về 3 điểm nhọc nhằn.