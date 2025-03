Phương pháp phân tích định lượng của 'thánh bạc'

Jeffrey Ma được mệnh danh “Thánh bạc gốc Hoa”, từng là phó chủ tịch của Microsoft Startups, đã viết về ứng dụng phân tích định lượng vào kinh doanh trong cuốn sách "The House Advantage".

Tại sao xác suất khởi nghiệp thất bại cao như vậy mà rất nhiều quỹ đầu tư vẫn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp?

Mỗi dự án khởi nghiệp độc lập là một vụ đầu tư rủi ro cao với tỷ lệ thành công thấp, nhưng để tránh xác suất thất bại của một dự án đầu tư đơn lẻ, đầu tư mạo hiểm có thể tránh rủi ro bằng các tích hợp thành mẫu lớn.

Đối với những tổ chức đầu tư mạo hiểm thành công, bạn chỉ thấy họ đầu tư vào một dự án nào đó và thu về lợi nhuận khổng lồ, nhưng điều bạn không thấy là để tránh bỏ lỡ dự án có tiềm năng thành công, họ đầu tư vào hàng trăm, hàng nghìn dự án khởi nghiêp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ngay cả khi tỷ lệ thành công chỉ vỏn vẹn 1%.

Bởi vì tiền lãi do dự án thành công mang lại đủ để trang trải 99% tổn thất của các dự án thất bại khác, thậm chí còn tạo ra lợi nhuận. Tìm kiếm cơ hội hoàn vốn thông qua xác suất mẫu lớn là lựa chọn chính khi đối mặt với những dự án rủi ro cao.

Bạn hãy thử đọc cuốn The House Advantage: Playing the Odds to Win Big in Business (tạm dịch: Lợi thế nhà cái - Chơi theo kiểu đặt cược để thắng lớn trong kinh doanh), tác giả cuốn sách này là Jeffrey Ma, được mệnh danh “Thánh bạc gốc Hoa”, sinh viên tài năng của Học viện Công nghệ Massachusetts và thiên tài về phân tích định lượng, hiện giữ chức phó chủ tịch của Microsoft Startups.

Jeffrey Ma. Ảnh: businessinsider.

Giữa những năm 90 của thế kỷ XX, ông gia nhập “MIT Blackjack Team”. Mỗi cuối tuần, nhóm này lại mang 100.000 USD từ Las Vegas tới Atlantic Casino chơi Blackjack. Nhờ vào hệ thống đếm bài chính xác, họ thực sự đã thắng hơn 6 USD và bị các sòng bạc lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ liệt vào danh sách đen. Sự việc này đã được chuyển thể thành bộ phim bom tấn của Hollywood mang tên Blackjack.

Mặc dù Jeffray kiếm hàng triệu USD ở sòng bạc nhưng chưa bao giờ công nhận Blackjack là cờ bạc. Ông coi đây như một cách đầu tư và gọi là đầu tư chiến lược (strategic investments). Phương pháp đầu tư này kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học như lý thuyết xác suất, lý thuyết trò chơi, phát triển trí não, điều tiết cảm xúc…

Nói một cách cụ thể, Jeffray Ma coi Blackjack là một vấn đề toán học thuần túy và sử dụng hệ thống đếm bài do ông tạo ra để phân tích xác suất chiến thắng. Thông qua tính toán, xác suất chiến thắng so với ưu thế nhà cái khi kết hợp với đồng đội không vượt quá 3%, nghĩa là bạn đầu tư 100 USD thì lợi nhuận chỉ khoảng 2-3%, thậm chí có lúc lỗ.

Tuy nhiên, nếu vận dụng ưu thế này vào mẫu lớn, kéo dài thời gian và số lần cược, bạn có thể loại bỏ, cân bằng tính biến động của xác suất, thu được lợi nhuận xác định.

Tính biến động của xác suất hay nói đơn giản là “sự may mắn” có thể tránh được thông qua việc sử dụng mẫu lớn. Nếu chỉ là thắng thua và biến động trong ngắn hạn mà bạn đã có ý định bỏ cuộc thì bạn sẽ luôn luôn mắc bẫy “vận số”. Phải cố gắng kiên trì trong thời gian dài mới có thể cân bằng tính biến động của vận may, khiến kết quả trở nên chắc chắn và tích cực.

Bạn xem, mới lần đầu đối mặt với việc thăng chức không thuận lợi mà bạn đã lựa chọn nhảy việc để trốn tránh “bất công” và “xui xẻo” trong công ty, trên thực tế nó đã đi theo hướng ngược lại. Nếu làm vậy, bạn chẳng những không tránh được thất bại trong sự nghiệp mà thậm chí có nguy cơ lún vào vòng xoáy trốn chạy.