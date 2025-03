Những cuốn sách nên đọc trước khi đến Việt Nam

Vietdamned: How the World’s Greatest Minds Put America on Trial của Clive Webb. Nhà sử học từng đoạt giải thưởng Clive Webb đã làm sống lại câu chuyện phi thường về Tòa án Russell năm 1967, nơi chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự tàn bạo trong chiến tranh ở Việt Nam. Bồi thẩm đoàn là những bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ 20, trong số đó có Jean-Paul Sartre, Alice Walker, Simone de Beauvoir, James Baldwin, Stokely Carmichael và chủ tọa là nhà triết học - toán học huyền thoại Bertrand Russell, người đã đưa ra những phán quyết cuối cùng. Đáng chú ý, nhiều tiết lộ từ tòa án đã gây chấn động thế giới.