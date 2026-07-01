Phường báo cáo việc khiêng cụ bà 87 tuổi đi làm giấy ủy quyền nhận lương hưu

Ngày 1/7, UBND phường Bạch Mai, Hà Nội, có thông tin phản hồi về phản ánh "vất vả khiêng cụ bà 87 tuổi đi làm giấy ủy quyền nhận lương hưu".

Vụ việc xảy ra tại điểm dịch vụ công phường Bạch Mai, Chi nhánh số 4, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Cụ V. sinh năm 1939, tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh về xương khớp nặng tại phường Bạch Mai. Ảnh: Viên Nguyễn/Tiền Phong.

Theo phản ánh, bà Phạm Thị V. sinh năm 1939, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh về xương khớp nặng, cụ thường chỉ quanh quẩn trong căn hộ tại khu tập thể Quỳnh Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội).

Mặc dù con gái cụ V. đã đăng ký với tổ dân phố để được "tổ xung kích" đến tận nhà hỗ trợ, tuy nhiên, chưa được sắp xếp hỗ trợ.

Để mẹ không bị "chậm" lương hưu, ngày 4/6, các con của cụ Phạm Thị V. đã phải nhờ hàng xóm cùng khiêng cụ từ căn hộ tầng 2 xuống sân khu tập thể để lên taxi tới Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (số 39

UBND phường Bạch Mai cho biết, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hai Bà Trưng, trên địa bàn phường Bạch Mai có 3.533 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thuộc diện thực hiện gia hạn ủy quyền.

Ngay sau khi nhận được các văn bản của cơ quan BHXH, UBND phường đã chủ động phối hợp với BHXH cơ sở Hai Bà Trưng, Bưu điện Trung tâm Long Biên và Trung tâm Phục vụ hành chính công số 4 xây dựng phương án hỗ trợ, bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và duy trì hoạt động hỗ trợ thường xuyên tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công Bạch Mai.

Ngày 9/5, UBND phường Bạch Mai tổ chức hỗ trợ người dân tại 3 địa điểm trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu và nhân lực để tiếp nhận, chứng thực chữ ký văn bản ủy quyền.

Đến ngày 26/6, toàn phường đã có 2.946/3.533 trường hợp hoàn thành thủ tục, đạt trên 83% tổng số đối tượng thuộc diện thực hiện; còn 521 trường hợp chưa thực hiện và 66 trường hợp đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác.

Bên cạnh việc tổ chức các điểm hỗ trợ tập trung, UBND phường đã tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Zalo OA của phường và hệ thống thông tin của các tổ dân phố nhằm bảo đảm người dân nắm rõ quy định, thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, người có công và các trường hợp không thể trực tiếp đến điểm hỗ trợ, UBND phường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách để triển khai hỗ trợ tại nhà từ ngày 10/6-30/6/2026 thông qua lực lượng Tổ xung kích.

Tính đến ngày 26/6, 166/169 trường hợp đăng ký hỗ trợ đã được thực hiện thủ tục tại nhà.

Phường tiếp tục chỉ đạo tổng rà soát để hỗ trợ mọi trường hợp người yếu thế, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và đúng thời hạn quy định.

Đối với nội dung phản ánh về trường hợp cụ Phạm Thị V. (sinh năm 1939) phải trực tiếp đến làm giấy ủy quyền nhận lương hưu, UBND phường đã xác minh.

Kết quả cho thấy, trước thời điểm triển khai hỗ trợ tại nhà đối với các trường hợp yếu thế, gia đình cụ V. đã đăng ký nhu cầu hỗ trợ thông qua Tổ trưởng Tổ dân phố.

Tuy nhiên, trong thời gian danh sách đang được Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp, do sốt ruột về thời hạn hoàn thành thủ tục, ngày 4/6, gia đình đã chủ động đưa cụ đến Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Bạch Mai để thực hiện chứng thực chữ ký văn bản ủy quyền.

Hồ sơ được cán bộ hướng dẫn đầy đủ, tiếp nhận, giải quyết và trả ngay trong ngày. Việc thực hiện gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu của cụ V. đã hoàn thành, vì vậy sau khi rà soát lại, trường hợp cụ V. đã được đưa ra khỏi danh sách đề xuất hỗ trợ tại nhà.

Ngày 29/6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, UBND phường Bạch Mai đã phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công số 4, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Bạch Mai và Tổ trưởng Tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với gia đình để làm rõ các nội dung phản ánh.

Qua trao đổi, gia đình xác nhận đã hiểu rõ chủ trương hỗ trợ của phường đối với người cao tuổi, người yếu thế; đồng thời cho biết quá trình thực hiện thủ tục tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Bạch Mai được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng và gia đình không có ý kiến gì khác.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót sau 2 vụ việc người cao tuổi phải đi lại nhiều lần để nhận chế độ và làm thủ tục hành chính.

Hà Nội sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận “phản ứng nhanh” công bố công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính của công dân.

Hà Nội sẽ triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế; nghiên cứu, áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với trường hợp đặc biệt.

UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/7. Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm và tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.