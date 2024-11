Phùng Ngọc hội ngộ nghệ sĩ Mạnh Dung 'Đất phương Nam'

Phùng Ngọc và nghệ sĩ Mạnh Dung vừa hội ngộ sau gần 3 thập kỷ kể từ thời điểm phim truyền hình "Đất phương Nam" phát sóng.

Phùng Ngọc vừa chia sẻ trên kênh cá nhân video anh và nghệ sĩ Mạnh Dung hội ngộ sau gần 30 năm. Trong đó, cả hai diện áo bà ba, đeo khăn rằn, ngồi trên một chiếc thuyền và nói chuyện. Phùng Ngọc hát một một đoạn trong ca khúc Bài ca đất phương Nam (Lư Nhất Vũ - Lê Giang).

"Ký ức ùa về. Hôm nay em Cò được gặp tía tại nơi mà cách đây gần 30 năm cả hai đã quay phim", Phùng Ngọc chia sẻ. Video của Phùng Ngọc hiện thu hút hơn 700 nghìn lượt xem trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, tương tác.

Nghệ sĩ Mạnh Dung và Phùng Ngọc hội ngộ.

Nghệ sĩ Mạnh Dung và Phùng Ngọc sau đó hồi nhớ những kỷ niệm trong quá trình thực hiện phim Đất phương Nam.

Thời gian qua, Phùng Ngọc gặp gỡ lại nhiều diễn viên Đất phương Nam. Vào tháng 4, anh cùng đồng nghiệp đến trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để thăm bác Ba Phi Mạc Can.

Trong lần hội ngộ, Mạc Can đưa những nhiều ảnh tư liệu về đoàn phim Đất phương Nam. Phùng Ngọc xúc động khi xem bức ảnh bác Ba Phi Mạc Can chụp cùng anh và "bé An" Hùng Thuận cách đây gần ba thập kỷ.

"Lẹ quá. Loay xoay giờ con cũng đã già rồi. Bây giờ, con ở Bình Dương. Hôm nay, con ghé thăm chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe", Phùng Ngọc nói. Sau đó, anh biếu nghệ sĩ Mạc Can một khoản tiền và quà trước khi ra về.

Đất phương Nam là bộ phim truyền hình nổi tiếng do đạo diễn Vinh Sơn thực hiện, chuyển thể từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.

Sau bộ phim, Phùng Ngọc có tham gia một vài dự án nhưng không được chú ý. Anh giã từ màn ảnh và bặt vô âm tính. Đến năm 2015, khán giả phát hiện “thằng Cò” đang sống cảnh khốn khó. Thời điểm này, anh ở Bình Dương mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm.

Năm 2023, Phùng Ngọc xuất hiện trong buổi công chiếu phim Đất rừng phương Nam (Nguyễn Quang Dũng). Sau đó không lâu, Hùng Thuận đến nhà trọ thăm Phùng Ngọc. Biết hoàn cảnh khó khăn của Phùng Ngọc, Hùng Thuận đã khuyên anh theo đuổi con đường livestream bán hàng để cải thiện cuộc sống.

Anh tổ chức lễ cưới với Lâm Thị Chi vào tháng 5. Hai người quen biết thông qua mạng xã hội.