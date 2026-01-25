Phụ xe bị nhóm người lạ đánh tới tấp trên ôtô khách

Công an phường Cư Bao (Đắk Lắk) đang điều tra vụ một nhóm người lạ chặn xe khách, đòi lục soát để tìm người quen; khi phụ xe không đồng ý thì bị đánh tới tấp.

Sáng 25/1, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc một phụ xe khách bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công, hành hung giữa đêm khuya.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 24/1, nhà xe Tăng Tín (chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM) dừng đón khách tại đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận phường Cư Bao thì có 3 người đàn ông bước lên xe.

Công an đang tiến hành xác minh nhóm đối tượng hành hung phụ xe. Ảnh cắt từ clip

Sau khi lên xe, những người này đòi lục soát để tìm một người tên H. Lo sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hành khách nên anh Nguyễn Văn Cương (28 tuổi - phụ xe) không đồng ý. Lập tức, anh Cương bị nhóm người trên lao vào kẹp cổ, đánh tới tấp vào vùng đầu ngay trên cabin.

Tiếp đó, nhóm đối tượng kéo anh Cương xuống xe rồi tiếp tục đánh đập. Sau đó, anh Cương vùng chạy thoát vào nhà dân cầu cứu rồi tới bệnh viện điều trị.

Không chỉ đánh người, nhóm đối tượng còn phá hỏng chiếc điện thoại của anh Cương.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Oanh - quản lý nhà xe Tăng Tín cho biết, trong các ngày 23 và 24/1, có một số điện thoại lạ gọi tới đặt vé đi từ đèo Hà Lan, phường Cư Bao về tỉnh Nghệ An. Người gọi điện thoại nói muốn đi chung với anh H., là một nhân viên của nhà xe.

Lúc này, trực tổng đài nói nếu muốn đi với anh H. thì liên hệ trực tiếp, sau đó khi xe chạy đến khu vực đèo Hà Lan thì xảy ra sự việc.

"Nhóm hành hung anh Cương không chỉ có 3 người đàn ông bước lên xe mà còn một số người bên dưới. Hiện chúng tôi đã trình báo lên cơ quan công an về sự việc này", bà Oanh cho biết.