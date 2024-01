Phú Quốc United Center rực rỡ mùa lễ hội Wake Up Festival 2023

Tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc, dạ tiệc Wake Up New Year Countdown Party riêng tư bên bờ biển đã tạo nên giây phút đáng nhớ cho hơn 2.000 vị khách. Trong giai điệu âm nhạc say đắm, du khách thỏa sức tận hưởng tinh hoa ẩm thực năm châu, đón hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam và khởi đầu một năm mới tràn đầy thành công, hạnh phúc với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.