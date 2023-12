Phú Quốc thay áo mới trong mùa lễ hội lớn nhất trong năm

Thích mắt, no bụng ở lễ hội ẩm thực năm châu Sau một ngày vui chơi thoả thích, du khách có thể nạp lại năng lượng để tiếp tục hành trình khám phá tại lễ hội bia và ẩm thực đường phố Wake Up Beer Fest với 20 gian hàng cùng vô vàn món ngon khắp năm châu. Tại hội chợ Copenhagen, du khách sẽ được thưởng thức các loại bia trứ danh của Đan Mạch cùng nhiều trải nghiệm sôi động khác như vòng quay may mắn, hay khám phá nhiều điều bất ngờ thú vị ở Carabet show vào các ngày cuối tuần.