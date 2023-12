Những dấu ấn của Phú Quốc United mùa lễ hội Wake Up Festival

Từ nhạc hội 8Wonder tầm cỡ thế giới đến “lễ hội của lễ hội” Wake Up Festival 2023, Phú Quốc United Center khởi tạo hành trình trải nghiệm suốt 30 ngày đêm cho hàng triệu du khách.





Những ngày này, không khí lễ hội đang len lỏi khắp nơi tại “vũ trụ” nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí Phú Quốc United Center. Du khách tấp nập đổ về đây để tận hưởng chuỗi lễ hội bất tận tại VinWonders, Vinpearl Safari và Grand World. Đặc biệt, lịch trình 30 ngày đêm vui chơi không ngừng được lấp đầy bởi 20 lễ hội và sự kiện, hàng nghìn show và minishow, 3 siêu nhạc hội quốc tế và nhạc hội countdown…

Những dây đèn lung linh chạy dài theo các con phố, hàng trăm quả châu đầy màu sắc, âm nhạc réo rắt ngân vang… tất cả hòa cùng bước chân háo hức của hàng nghìn du khách đổ về Phú Quốc United Center để tận hưởng chuỗi “lễ hội của lễ hội” Wake Up Festival.

“Trở lại Phú Quốc sau hai năm vào đúng dịp lễ hội, tôi cảm nhận không khí Giáng sinh rộn ràng từ mọi ngả đường, không gian sáng rực bởi loạt đại cảnh trang trí rực rỡ. Ấn tượng nhất là lễ thắp sáng cây thông khổng lồ bên dòng kênh Venice lãng mạn”, chị Nhật Linh (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ.

Đến Phú Quốc từ 9/12, chị Nhật Linh cùng bạn bè kịp hòa mình vào khoảnh khắc đặc biệt trong ngày mở màn Wake Up Festival - lễ thắp sáng cây thông Noel khổng lồ.

Trong tiếng nhạc du dương của dàn đồng ca, điệu vũ sôi động của các tiết mục carnival, cây thông Noel cao 20 m giữa “thành phố không ngủ” bất ngờ bừng sáng, đưa bầu không khí lung linh của mùa Giáng sinh an lành bao trùm khắp đảo ngọc. Ngay sau đó, hơn 100 diễn viên trong trang phục Santa và Yêu tinh xanh xuất hiện trên mọi ngả đường, cùng diễu hành Wake Up Santa và trình diễn điệu vũ đặc sắc trong bầu không khí sôi động.

Vào các tối cuối tuần, Nhật Linh và bạn bè thư thái ngồi bên dòng kênh Venice chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật đua thuyền Gondola, thưởng thức rượu vang cao cấp giữa không gian lễ hội đậm chất quý tộc châu Âu. Trên khắp ngả đường, những màn trình diễn múa lửa và xiếc đường phố, vẽ mặt chủ đề lễ hội… níu chân du khách bốn phương.

“Lịch trình ăn chơi của chúng tôi kéo dài từ hoàng hôn đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Phú Quốc United Center đầy ắp hoạt động thú vị, xứng đáng là điểm đến để chơi hết mình cùng bạn bè dịp cuối năm”, Nhật Linh bày tỏ.

Một điểm khác khiến du hách ấn tượng với mùa Wake Up Festival năm nay là chuỗi “lễ hội xanh”. Ngoài giải chạy marathon vì môi trường, du khách được hòa mình vào lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas - màn diễu hành với sự tham gia của ông già Noel phiên bản Safari cùng mascot (linh vật) chủ đề bảo vệ môi trường, làm đồ lưu niệm Giáng sinh, sáng tạo mô hình động vật từ vật liệu tái chế, trồng cây… Hoạt động được nhiều gia đình yêu thích là tour tham quan “thú thả người nhốt”, xem show hay tương tác cùng động vật.

Ngoài chuỗi lễ hội đặc sắc, bất cứ thời điểm nào trong ngày, du khách đều có thể khám phá Phú Quốc United Center với “bản đồ trải nghiệm” đa giác quan: Đắm mình vào 3 show diễn thực cảnh hoành tráng; thử thách bản thân với 100 trò chơi mạo hiểm; khám phá đại dương kỳ thú tại Cung điện Hải Vương - thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới; tận hưởng công viên nước tại VinWonders hay du hành trong chuyến phiêu lưu tại bảo tàng gấu Teddy Bear Museum - khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Sẵn sàng tiếp thêm năng lượng để du khách “quẩy” cả ngày dài, Phú Quốc United Center là thiên đường của mọi thực khách với lễ hội ẩm thực đường phố năm châu, lễ hội bia Wake Up Beer Fest. Tại các quầy ẩm thực đường phố đa quốc gia, du khách có thể trải nghiệm một vòng “food tour” xuyên lục địa: Từ hương vị truyền thống của ẩm thực ba miền Việt Nam đến món ăn, thức uống độc đáo mang phong cách Á - Âu.

Sau những giây phút bùng nổ trong chuỗi lễ hội bất tận, trước khi bước vào hành trình khám phá “thành phố không ngủ” về đêm, du khách có thể ghé qua chợ đêm Grand World Phú Quốc để “làm ấm bụng” với loạt món ngon hấp dẫn. Các gian hàng hải sản tươi ngon, được đánh bắt trong ngày với gỏi cá trích, lẩu nhum biển, còi biên mai nướng, ghẹ Hàm Ninh, mực chớp, bún quậy Kiến Xây… khiến du khách khó lòng rời bước.

Nối dài trải nghiệm về đêm là không gian của những bữa tiệc âm nhạc sôi động, nơi thưởng thức hương vị hấp dẫn của đặc sản Phú Quốc cùng đa dạng món ngon Á - Âu như JC Fun Pub, Le Club Bar, Yolo Bar, Blue Ocean, Apocalypse - Pub Tattoo…

Bước vào mùa lễ hội, các đoàn xe buýt điện Vinbus miễn phí và taxi điện VinFast không chỉ ngược xuôi khắp đảo ngọc đưa du khách đến những địa điểm check-in nổi tiếng trên khắp quần thể Phú Quốc United Center, mà còn đưa hàng nghìn tín đồ âm nhạc đổ bộ siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival - sự kiện tâm điểm được mong chờ nhất của lễ hội mùa đông Wake Up Festival ngày 16/12.

Với chủ đề “Từ hoàng hôn đến bình minh - Twilight till First Light”, 8Wonder Winter Festival bắt đầu hành trình âm nhạc trong ánh hoàng hôn lộng lẫy với màn trình diễn DJ sôi động, tiếp nối là loạt hit đã tai - mãn nhãn đến từ tượng đài âm nhạc quốc tế và dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ngôi sao chính của siêu nhạc hội mùa thứ hai là ban nhạc pop - rock huyền thoại Maroon 5. Lần đầu tiên Maroon 5 có màn trình diễn hơn 75 phút tại Việt Nam, tái hiện loạt hit từng khuấy động làng nhạc toàn cầu như This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar... “Sánh vai” Maroon 5 trên sân khấu đại nhạc hội là 6 nghệ sĩ trẻ hàng đầu Vbiz gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và 2Pillz, với “hành trang” là những bản hit được phối mới, đa sắc màu từ rap, R&B, pop, rock đến soul. Những màn collab đầy bất ngờ của Tóc Tiên - Grey D, Phương Ly -Justa Tee, Double 2T và Xệ Xệ cùng ban nhạc Màu Nước đã khuấy đảo sân khấu 8Wonder.

Là siêu nhạc hội được đón chờ nhất năm, 8Wonder không chỉ gây ấn tượng với dàn line-up “chất lừ” mà còn ghi dấu với thiết kế sân khấu độc đáo, quy mô. Mô phỏng chiếc đồng hồ cổ khổng lồ “lơ lửng” giữa không trung, sân khấu 8Wonder mang tên gọi “hỗn thiên cầu” có đường kính đến 32 m và diện tích trình diễn rộng đến 1.000 m2, tạo hiệu ứng nghe nhìn mãn nhãn - điều chỉ có tại những lễ hội âm nhạc tầm vóc toàn cầu.

Đến sự kiện từ sớm, Thanh Hòa (du khách đến từ Hà Nội) tranh thủ tham gia hoạt động họa mặt, thưởng thức món ăn đường phố, nhận lighstick miễn phí… Anh không giấu được sự chờ mong khoảnh khắc “chạm mặt” thần tượng tại nhạc hội.

“Từ hoàng hôn đến tối muộn, tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, chờ mong đến thăng hoa, bùng nổ khi tận hưởng màn hình diễn mãn nhãn của dàn line-up ‘đỉnh chóp’. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ các thành viên nhóm nhạc Maroon 5 yêu thích ở khoảnh cách gần. Với tôi, chuyến du lịch Phú Quốc dịp này thật sự đáng giá”, Thanh Hòa hào hứng.

Nối dài cảm xúc tuyệt vời sau đại nhạc hội, Thanh Hòa cùng hàng chục nghìn khán giả tiếp tục hành trình trải nghiệm xuyên màn đêm với các hoạt động đặc sắc như trình diễn múa lửa, phố ẩm thực, Phố Bia Tây Beeravans… Cuối cùng, mọi cảm xúc bùng nổ dần lắng lại trong khoảnh khắc Hòa cùng bạn bè, người thương thanh tĩnh đón đợi ánh bình minh yên bình “đánh thức” đảo ngọc.

Sau khi 8Wonder khép lại, Wake Up Festival tiếp tục được mong đợi với đại nhạc hội countdown đón chào năm mới 2024 - Wake Up New Year diễn ra ngày 31/12 trên sân khấu hồ Tình yêu, Grand World. Với sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu Vbiz cùng màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ 3 điểm bắn, du khách sẽ được tận hưởng cảm xúc viên mãn trong không khí hân hoan đón chào năm mới đầy rực rỡ.

Du lịch Phú Quốc đang bước vào “mùa vàng” với thời tiết đẹp mỹ mãn và những công trình, dịch vụ mới cùng chuỗi sự kiện, lễ hội bùng nổ nhất trong năm. Cộng hưởng cùng hiệu ứng của chiến dịch xúc tiến du lịch Phú Quốc, Wake Up Festival với tâm điểm là 8Wonder Winter Festival mang đến hành trình trải nghiệm “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” cho hàng triệu du khách. Đây cũng là đòn bẩy đưa Phú Quốc United Center nói riêng và Phú Quốc nói chung trở thành điểm đến tận hưởng chuỗi hội hè xuyên suốt ngày đêm, góp phần thúc đẩy thành phố đảo tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.