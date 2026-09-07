Phú Quốc đứng trước 'phép thử' lớn

Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 30%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 50%. Đảo ngọc đang chạy đua hoàn thiện hạ tầng trước APEC 2027.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đã đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số khách quốc tế đến đảo ngọc đạt 1,3 triệu lượt, tăng hơn 50%. Doanh thu du lịch ước đạt 31.507 tỷ đồng , tăng 46% và hoàn thành gần 70% kế hoạch năm.

Đà tăng trưởng này diễn ra trong thời điểm Phú Quốc đang chuẩn bị cho một cột mốc lớn hơn: Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Hàng loạt dự án hạ tầng, lưu trú và dịch vụ đang được triển khai để đảo ngọc có thể đón các đoàn khách quốc tế và tổ chức những sự kiện quy mô lớn.

Phú Quốc đứng trước "phép thử" APEC

“Tiềm năng tăng trưởng của Phú Quốc là rất lớn, đặc biệt là với sự kiện APEC 2027 sắp tới”, ông CS Soong, Phó chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp tại Klook, chia sẻ tại sự kiện Kreatorverse 2026 - Hội nghị thường niên dành cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung du lịch toàn cầu mới đây.

Năm nay, Klook đưa hơn 120 nhà sáng tạo nội dung đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Đà Nẵng và Phú Quốc. Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp, lợi thế của Phú Quốc không chỉ nằm ở biển đảo, điểm khác biệt của đảo ngọc là khả năng phát triển đồng thời nghỉ dưỡng, MICE, sự kiện, biểu diễn nghệ thuật và triển lãm.

“Sẽ khó tìm được một hòn đảo du lịch nào khác có thể phát triển mạnh mẽ mảng du lịch MICE, tổ chức các sự kiện lớn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhà hát và các triển lãm quy mô lớn cùng một lúc như Phú Quốc. Đây là một lợi thế cạnh tranh khác biệt”, ông nhận xét.

Ông CS Soong, Phó chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp tại Klook. Ảnh: Klook.

Để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, Phú Quốc đang triển khai 21 dự án với tổng vốn hơn 137.138 tỷ đồng , gồm cả đầu tư công, PPP và đầu tư kinh doanh. Danh mục này bao gồm các công trình về nước ngọt, trung tâm hội nghị, giao thông kết nối và chỉnh trang đô thị.

Theo ông Soong, các dự án hạ tầng và lưu trú đang được đẩy nhanh.

“Họ đang mở rộng quy mô phòng khách sạn cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng, từ đường xá, bến tàu cho đến sân bay. Kế hoạch phát triển được xây dựng rất bài bản, toàn diện và hiện họ đang tập trung vào khâu thực thi”, ông nói.

Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Theo ông, đây là một mốc thời gian khá gấp rút vì đến khoảng tháng 9 năm sau, tất cả dự án lớn đều phải hoàn thành để chuẩn bị cho sự kiện.

Bên cạnh hạ tầng, ông cho rằng hệ sinh thái dịch vụ cũng sẽ quyết định khả năng tận dụng cơ hội từ APEC của Phú Quốc. Nhu cầu của du khách không chỉ dừng ở lưu trú và vui chơi mà còn bao gồm ẩm thực, bán lẻ, MICE, sự kiện và các hoạt động giải trí.

“Chúng tôi nhìn nhận trải nghiệm tại điểm đến như một hệ sinh thái toàn diện. Nó không chỉ là vé vui chơi giải trí hay show diễn, mà còn bao gồm cả dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, bán lẻ và các dịch vụ tiện ích khác”, ông nói.

Vì vậy, với Phú Quốc, bài toán lớn hơn APEC là khả năng biến những khoản đầu tư phục vụ sự kiện thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Một điểm đến muốn đón các đoàn khách quốc tế, MICE hay sự kiện quy mô lớn cần nhiều hơn khách sạn và khu vui chơi, mà phải có hệ thống giao thông, sân bay, bến tàu, ẩm thực, bán lẻ và giải trí vận hành đồng bộ.

Từ Phú Quốc đến du lịch Việt Nam

Từ Phú Quốc, lãnh đạo Klook cho rằng Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, khi sức hút của du lịch bắt đầu lan sang nhiều địa phương ngoài hai thành phố lớn.

“Đây mới chỉ là Phú Quốc. Vẫn còn rất nhiều điểm đến khác ngoài Phú Quốc đang được đầu tư phát triển. Ai cũng quen thuộc với TP.HCM và Hà Nội, nhưng ngoài các thành phố này, các điểm đến khác cũng đang rất phát triển”, ông nói.

Theo dữ liệu của Klook, lượng du khách đến Việt Nam trên nền tảng này trong nửa đầu năm 2026 tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong hệ thống điểm đến của nền tảng.

Đáng chú ý, dữ liệu đặt dịch vụ cho thấy du khách đang có xu hướng đi ra ngoài các thành phố cốt lõi.

“Chúng tôi thấy rất nhiều du khách quan tâm đến các điểm đến như Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa. Với những du khách đến Việt Nam lần đầu, họ có thể chưa nghe nói nhiều đến các địa danh này, nhưng đây chính là lý do thôi thúc họ quay lại lần thứ 2, thứ 3”, ông cho hay.

Theo ông Soong, Việt Nam đang hưởng lợi từ xu hướng du lịch nội vùng châu Á - Thái Bình Dương, khi nhu cầu đi lại vẫn cao nhưng các chuyến đi đường dài đến châu Âu hoặc một số khu vực khác trở nên đắt đỏ hơn.

Du khách nước ngoài đang có xu hướng đi ra ngoài các thành phố du lịch cốt lõi của Việt Nam như Hà Nội hay TP.HCM. Ảnh: Đinh Hà.

"Việt Nam sở hữu vị trí địa lý hoàn hảo để thu hút lượng khách nội vùng khu vực APAC này. Ngoài ra, Việt Nam cũng là điểm đến mang lại giá trị rất tốt xét về tương quan giữa chất lượng dịch vụ và chi phí”, ông nói.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí và chi phí chỉ là điểm khởi đầu. Thách thức nằm ở khả năng biến các điểm đến thành những sản phẩm đủ hoàn chỉnh để khách ở lại lâu hơn và quay lại.

“Các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ, từ các tập đoàn lớn cho đến các đơn vị điều hành nhỏ lẻ đều đang rất lạc quan, tự tin và đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng các tour tuyến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới”, ông nhận xét.

Đây cũng là lúc khái niệm về sản phẩm du lịch thay đổi. Điểm đến không còn chỉ được đánh giá qua một danh thắng hay một khu nghỉ dưỡng riêng lẻ mà trở thành một hệ sinh thái gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, vui chơi, mua sắm và các trải nghiệm khác.

Với Việt Nam, đây có thể là cơ hội để những điểm đến ngoài Hà Nội và TP.HCM thu hút thêm khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, trong đó trọng tâm là các thị trường có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Tổng thu từ khách du lịch được đặt mục tiêu 80- 90 tỷ USD . Đến năm 2045, du lịch Việt Nam hướng tới mô hình phát triển hiện đại, bền vững, đóng góp trực tiếp 14-15% GDP, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới và đón 70 triệu lượt khách quốc tế. Không gian phát triển cũng được định hướng theo các cực và trung tâm rõ hơn, gồm 3 cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm và 20 khu du lịch quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế, cùng khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch. Toàn ngành dự kiến tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Cùng với lượng khách, Nghị quyết cũng đặt song song các yêu cầu về mức chi tiêu, thời gian lưu trú, doanh thu, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, hạ tầng, nhân lực và quản trị.