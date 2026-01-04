Phu nhân Tổng thống Venezuela lần đầu xuất hiện tại Mỹ

Những hình ảnh hiếm hoi về bà Cilia Flores, phu nhân của ông Nicolás Maduro, vừa được công bố. Đây là hình ảnh đầu tiên của bà Flores kể từ khi vợ chồng bà bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Bà Cilia Flores (ngoài cùng bên trái) và ông Nicolás Maduro đều bị còng tay trong lúc rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart. Ảnh: NYP.

Trong những hình ảnh và video do New York Post vừa công bố, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro xuất hiện bên vợ, bà Cilia Flores.

Ảnh và video được ghi lại tại thời điểm ông Maduro và bà Flores rời căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi hai người bị áp giải tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).

Trong lúc di chuyển, ông Maduro đã chủ động giao tiếp bằng động tác tay khi thấy có những người đang chụp ảnh, ghi hình mình. Ông giơ ngón tay cái, rồi giơ hai ngón tay hình chữ V với hàm ý biểu tượng hòa bình. Trong khi đó, bà Flores không có bất kỳ cử chỉ hay biểu cảm tương tác nào.

Cả ông Maduro và bà Flores đều bị còng tay, xung quanh họ là lực lượng an ninh dày đặc. Đây là lần đầu tiên hình ảnh của bà Flores trên đất Mỹ được truyền thông Mỹ công bố, kể từ thời điểm vợ chồng bà bị lực lượng Delta Force của Mỹ bắt giữ trong những thời khắc đầu tiên của ngày 3/1.

Ông Maduro và bà Flores hiện bị giam giữ tại trại giam Metropolitan trong lúc chờ hầu tòa phiên đầu tiên tại Mỹ.

Theo CNN, bà Cilia Flores đã gắn bó với ông Nicolás Maduro hơn 30 năm. Tại Venezuela, bà Flores có tầm ảnh hưởng lớn, được xem là một trong những phụ nữ quyền lực nhất Venezuela.

Sinh năm 1956 tại thị trấn Tinaquillo, miền trung Venezuela, bà Cilia Flores lớn lên trong các khu dân cư lao động ở phía tây Caracas. Bà gặp ông Maduro trong quá trình tham gia hoạt động phong trào.

Ông Maduro tỏ ra thoải mái trong lúc bị áp giải, ông thực hiện động tác tay tương tác với những người đang chụp ảnh, ghi hình ông. Ảnh: NYP.

Là luật sư chuyên về luật lao động và hình sự, bà Flores từng hỗ trợ pháp lý cho một số chính trị gia nổi bật trên chính trường Venezuela, trong đó có ông Hugo Chávez, cựu Tổng thống Venezuela, người tiền nhiệm của ông Maduro.

Năm 2023, bà Flores từng kể lại rằng lần đầu bà gặp ông Maduro là tại một cuộc họp ở Caracas. “Khi một thanh niên đứng lên phát biểu, tôi chỉ nhìn anh ta và nghĩ: Sao người này lại thông minh đến thế”, bà Flores từng nói.

Kể từ cuộc gặp định mệnh đó, hai người bắt đầu chặng hành trình đồng hành suốt hàng thập kỷ. Trước khi chính thức kết hôn với ông Maduro, bà Flores tập trung vào sự nghiệp chính trị của bản thân.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Ảnh: Reuters.

Năm 2000, bà lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội Venezuela. Năm 2005, bà tái đắc cử. Năm 2006, bà trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Venezuela, kế nhiệm ông Maduro. Lúc này, ông Maduro được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Venezuela dưới thời Tổng thống Hugo Chávez.

Giai đoạn 2009-2011, bà Flores giữ chức Phó Chủ tịch thứ hai của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Năm 2012, Tổng thống Chávez bổ nhiệm bà làm Bộ trưởng Tư pháp.

Bà Flores và ông Maduro kết hôn trong tháng 7/2013, ngay sau khi ông Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela.

Theo học giả Carmen Arteaga (Đại học Simón Bolívar), khi trở thành phu nhân tổng thống, bà Flores chủ động giảm dần các hoạt động chính trị, lùi về hậu trường, song bà vẫn được xem là nhân vật có ảnh hưởng và là cố vấn quan trọng của ông Maduro.

