Phụ huynh bức xúc vì con gái bị bắt cởi áo để khám sức khỏe

Dù Nhật Bản đã ra lệnh cấm, một trường học ở Yokohama vẫn yêu cầu tất cả nam sinh và nữ sinh cởi áo để bác sĩ khám tim.

Nhật Bản yêu cầu các trường không ép trẻ cởi áo để khám sức khỏe. Ảnh: Litalico.

Một phụ huynh ở Nhật Bản mới đăng bài lên mạng xã hội để phán ảnh việc con của họ vẫn phải cởi quần áo khi khám sức khỏe ở trường học. Dù từ đầu tháng 1/2024, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ra lệnh cấm cởi quần áo học sinh, một trường tiểu học vẫn làm trái quy định này.

Theo Mainichi Shimbun, vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở thành phố Yokohama. Theo hội đồng giáo dục thành phố, một bác sĩ nam khám sức khỏe cho 100 học sinh lớp 4-6 tại trường và ông yêu cầu tất cả học sinh (cả nam lẫn nữ) phải cởi áo để ông dùng ống nghe để kiểm tra tim.

Trước khi kiểm tra, một số nữ sinh nói rằng các em không muốn cởi áo vì ngại, nhưng cuối cùng tất cả đều phải cởi theo yêu cầu của bác sĩ. Lúc bác sĩ nam này khám cho nữ sinh, một nữ y tá có mặt để giám sát.

Trước khi tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, ngôi trường này từng gửi thư thông báo đến phụ huynh rằng học sinh cần cởi áo để khám. Tuy nhiên, một số nữ sinh phàn nàn rằng các em cảm thấy không thoải mái khi phải cởi áo trước mặt bác sĩ, nhất là bác sĩ nam.

Mẹ của một nữ sinh nói rằng bà không hiểu vì sao trường lại bắt trẻ cởi áo vì bác sĩ ở bệnh viện vẫn có thể dùng ống nghe khám qua áo mà không cần phải cởi. Người mẹ nói rằng việc nhà trường bắt trẻ cởi áo để khám sức khỏe là đang thiếu quan tâm đến quyền trẻ em.

Bàn về việc cởi áo để khám sức khỏe, giáo sư Takashi Kawamura, người có kinh nghiệm làm bác sĩ trường học, nói bác sĩ có thể dùng ống nghe để khám trên lớp áo thể dục hoặc áo sơ mi. Tuy nhiên, việc khám trên một lớp áo sẽ rất khó để chẩn đoán đủ các vấn đề hô hấp vì có thể bị lẫn âm thanh khi cọ vào áo.

Về việc kiểm tra chứng cong vẹo, xoắn cột sống, ông Kawamura lưu ý rằng bác sĩ vẫn có thể quan sát của trẻ mà không cần bắt trẻ cởi áo. Chỉ cần các em đứng hơi cúi người về phía trước, bác sĩ có thể thấy tình trạng cột sống của em ra sao.

"Mục đích của việc khám sức khỏe của trường là sàng lọc những bất thường vì điều kiện khám ở trường hạn chế hơn so với bệnh viện. Do đó, chúng ta chỉ nên ưu tiên sự an tâm, thoải mái cho trẻ, tránh làm các em căng thẳng", giáo sư nói.

Trước đó, vào ngày 22/1, Bộ Giáo dục Nhật Bản ra thông báo yêu cầu các cơ sở giáo dục không bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra sức khỏe tại trường nhằm tôn trọng sự riêng tư và cảm xúc của các em.

Ngoài ra, bộ cũng đưa ra những quy định khác về việc đảm bảo riêng tư cho trẻ lúc khám sức khỏe, ví dụ tách riêng khu vực khám cho học sinh nam và học sinh nữ; sử dụng vách ngăn hoặc rèm cửa; bố trí giáo viên cùng giới để giám sát quá trình khám; cho học sinh mặc quần áo thể dục hoặc dùng khăn che cơ thể khi chờ khám.