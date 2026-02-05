Phong tỏa tài sản, bất động sản của đường dây buôn lậu hơn 500 kg vàng

Ngoài tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng, HĐXX cũng tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa tài sản, bất động sản của các đối tượng để đảm bảo thi hành án khoản tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử liên tục, tối 4/2, TAND TP Hà Nội tuyên án 11 bị cáo phạm tội buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Cụ thể, Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (chủ Công ty Hoàn Huế, ở Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai); Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) mỗi người 10 năm tù về tội "Buôn lậu".

Cùng tội, các bị cáo Trần Thành Hiếu (SN 1987), Lương Thị Bích Hà (SN 1994), Liềng Thị Thực (SN 2001), Nông Thị Thùy Linh (SN 1985) đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977); Vàng Thị Phượng (SN 2000) đều là lao động tự do, bị phạt người thấp nhất 3 năm tù, người cao là 5 năm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Với 3 bị cáo của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng) bị Tòa phạt 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về dân sự, Tòa buộc 2 bị cáo Hoàn phải nộp 708 tỷ đồng và Hải 499 tỷ đồng , tương ứng số tiền buôn lậu hơn nửa tấn vàng. Hiện ghi nhận bị cáo Hoàn đã nộp 400 triệu, Hải 500 triệu đồng.

Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá đối với nhóm phạm tội "Buôn lậu", các bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò tương đương nhau và cao nhất trong nhóm đồng phạm. 2 bị cáo là người điều hành hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khối lượng vàng có giá trị rất lớn nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm minh, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh, ổn định giá vàng trong tình hình hiện nay.

Hội đồng xét xử cũng nhận định vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm. Hoạt động buôn lậu tính chất tự phát, không có tổ chức. Một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, do đó Tòa không buộc những người này liên đới nộp khắc phục hậu quả và tuyên án thấp hơn.

Chủ tịch Công ty CP vàng Việt Nam chỉ đạo để doanh thu ngoài sổ sách

Đối với các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Tòa đánh giá Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam đã sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, bỏ ngoài sổ kế toán một phần doanh thu nhằm trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước.

Bị cáo Trần Như My là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phùng Thị Thuyết là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam, quá trình hoạt động, các bị cáo trực tiếp liên hệ giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm nội bộ các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, chỉ đưa vào báo cáo thuế các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hành vi của bị cáo Trần Như My và Phùng Thị Thuyết có vai trò như nhau và cao hơn Nguyễn Thị Hợp.

Diễn biến phiên tòa xác định, từ ngày 2/9/2024-2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn mua của đối tượng Bà Béo (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng .

Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho khách hàng tại Hà Nội. Ngoài ra, Hoàn cũng giới thiệu khách cho Hải bán vàng, cả hai hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hội đồng xét xử vụ án.

Với Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam do bị cáo Trần Như My làm Chủ tịch, có mua từ Trần Thị Hoàn 52 kg vàng. Doanh nghiệp này có trụ sở cùng xưởng ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) và một cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông, là tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc.

Để che giấu doanh thu, bị cáo My chỉ đạo đồng phạm sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm "Vacom" phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhằm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế; còn phần mềm "QLVang" được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Quá trình hoạt động, bị cáo Trần Như My và Phó giám đốc là Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVàng", qua đó gây thất thoát hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.