Phòng não mô cầu cho trẻ: ‘Khoảng trống’ miễn dịch phụ huynh ít chú ý

Thời tiết nóng ẩm của mùa hè là điều kiện thuận lợi khiến bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gia tăng ở trẻ, trong đó có viêm màng não do não mô cầu.

Mùa hè là thời điểm học sinh có xu hướng du lịch, di chuyển trên phương tiện công cộng và tụ tập đông người. Đây có thể là lý do khiến trẻ có nguy cơ tiếp xúc và nhiễm mầm bệnh cao. Bên cạnh thói quen sinh hoạt, theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng kèm mưa bất chợt trong mùa hè dễ gây mất nước, ăn uống thất thường khiến hệ miễn dịch suy giảm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có sẵn ở vùng hầu họng tấn công các cơ quan và gây bệnh.

Trẻ em là đối tượng nguy cơ cao

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Đường lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Đáng chú ý, người mang vi khuẩn có thể không có triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây cho cộng đồng.

Viêm màng não mô cầu có xu hướng ủ bệnh âm thầm, tiến triển nhanh.

Theo ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn.

Triệu chứng khởi phát thường gặp là sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cổ cứng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nhầm lẫn với cảm cúm và dễ bỏ qua “thời gian vàng” điều trị.

“Viêm màng não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao thứ hai sau bệnh dại. Theo số liệu từ ngành y tế, tỷ lệ tử vong có thể đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được cứu chữa, cứ 5 người sống sót thì có 1 người để lại di chứng nặng nề như điếc, tổn thương thần kinh, đoạn chi hoặc sẹo vĩnh viễn”, ThS.BS Thanh Khôi cho biết.

Phòng bệnh do não mô cầu

Trước bối cảnh dịch bệnh mùa hè diễn biến phức tạp, bác sĩ khuyên gia đình nên sẵn sàng biện pháp phòng bệnh và chủ động tiêm phòng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, tiêm vaccine là chiến lược phòng ngừa hiệu quả hàng đầu, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc và biến chứng nặng cũng như ngăn ngừa bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Bác sĩ khuyên phụ huynh nên rà soát lại lịch tiêm chủng của con, đặc biệt với bệnh có diễn tiến nhanh như não mô cầu.

Vi khuẩn não mô cầu có 13 nhóm huyết thanh. Theo WHO, các nhóm huyết thanh A, B, C, W, X và Y là nguyên nhân gây ra hơn 95% trường hợp viêm màng não do não mô cầu trên toàn cầu. Với đặc tính vi khuẩn phân bố khác nhau theo khu vực địa lý, trẻ có thể đối mặt nguy cơ tiếp xúc nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau.

Theo chuyên gia dịch tễ, hành trình bảo vệ con trước nguy cơ não mô cầu cần chú ý phòng ngừa đầy đủ nhóm vi khuẩn não mô cầu gây bệnh phổ biến như A, C, Y, W... Hiện nay, một mũi vaccine não mô cầu tứ giá giúp chống lại 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W, có thể tiêm cho trẻ nhỏ từ 9 tháng tuổi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc kiểm tra lịch sử tiêm chủng của con thời điểm này quan trọng, giúp chủ động hoàn thiện lá chắn bảo vệ cho trẻ. Phụ huynh nên đến cơ sở y tế uy tín để tham khảo ý kiến chuyên môn về mũi tiêm còn thiếu.

Tiêm vaccine não mô cầu nhóm A, C, Y, W là một trong những cách giúp trẻ có thêm “áo giáp” phòng bệnh.

Thời gian gần đây, hệ thống Long Châu ghi nhận nhu cầu tư vấn và tiêm vaccine phòng não mô cầu gia tăng, phần lớn khách hàng là các gia đình. Điều này cho thấy người dân ngày càng nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đơn vị đã chủ động triển khai phương án vận hành phù hợp, đảm bảo nguồn cung vaccine. Toàn bộ quy trình tiêm chủng thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, hệ thống bảo quản vaccine được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng vaccine luôn ổn định.

Bên cạnh tiêm phòng, ThS.BS Lê Thanh Khôi lưu ý biện pháp phòng bệnh khác cho cả gia đình như vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng; giữ gìn vệ sinh không gian sống; ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý.