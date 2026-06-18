‘Quả ngọt’ trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng

Những vần thơ, bức thư hay tin nhắn chân thành từ khách hàng cao tuổi là sự ghi nhận quý giá cho hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Long Châu.

Trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, không ít lần đội ngũ Long Châu nhận được “phần thưởng” bất ngờ từ khách hàng. Đó là lá thư tay, bài thơ mộc mạc, tin nhắn chân thành hay đơn giản là nụ cười rạng rỡ sau khi sức khỏe cải thiện… Đội ngũ dược sĩ chia sẻ đó là niềm hạnh phúc và động lực để họ phấn đấu mỗi ngày, đưa nhà thuốc trở thành cầu nối sức khỏe và tinh thần.

Chân thành trao đi, triệu niềm tin yêu ở lại

Sau ngày tất bật với những đơn thuốc, dược sĩ nhà thuốc Long Châu ở Thái Nguyên đón vị khách quen thuộc. Đó là bác Nghiêm Đức Thành, cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị, thường ghé nhà thuốc để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bài thơ gửi gắm tình cảm của bác Thành với bút danh “Thanh Huyền”.

Lần này có chút khác biệt, bởi ngoài toa thuốc, bác Thành còn cẩn thận mang theo món quà bất ngờ. Đó là những vần thơ được viết tay nắn nót, chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và niềm tin của vị khách lâu năm gửi đến đội ngũ dược sĩ.

Đằng sau món quà đặc biệt là câu chuyện của người chồng luôn lo lắng cho sức khỏe bạn đời. Bác Thành cho biết khoảng một năm trở lại đây, vợ bác thường xuyên bị chuột rút vào ban đêm. Gia đình đã thử nhiều cách nhưng kết quả chưa như mong đợi. Gần đây, sức khỏe vợ bác dần chuyển biến tích cực.

Bài thơ viết tay khác từ khách hàng gửi tặng Long Châu.

Bác Thành không chỉ ấn tượng bởi hiệu quả điều trị, mà còn bởi sự tận tâm của những người dược sĩ đồng hành. “Người lớn tuổi thường có tâm lý lo âu, do đó việc dược sĩ hướng dẫn chi tiết về cách dùng và liều lượng giúp tôi và vợ an tâm hơn trong quá trình điều trị”, bác Thành tâm sự.

Không chỉ giúp gia đình vững lòng, sự an tâm ấy còn gợi nhắc bác Thành về bài thơ bác sáng tác từ nhiều năm trước. Bài thơ ban đầu là những suy ngẫm về đạo đức nghề nghiệp, về việc làm thật, làm đúng và giữ chữ tín trong mọi việc. Nhận thấy triết lý hoạt động của nhà thuốc Long Châu phù hợp với “chữ tín” trong tác phẩm, bác quyết định gửi tặng các dược sĩ như món quà tri ân đến những người chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với Long Châu, sự tin yêu và tấm lòng khách hàng nhắc nhở về điểm bắt đầu trên hành trình chạm mốc 2.678 nhà thuốc. Đó là tinh thần nỗ lực và bền bỉ “vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Hiện tại, mỗi nhà thuốc trở thành một điểm chạm y tế trong cộng đồng, góp phần mang dược phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn và minh bạch đến hàng triệu gia đình Việt.

Hành trình phụng sự tiếp tục bằng những điều tử tế

Long Châu xác định sứ mệnh chăm sóc sức khỏe không dừng lại sau quầy thuốc mà còn tiếp nối bằng hành động thiết thực. Từ tiếp sức người đi đường giữa thời tiết nắng nóng đến các chương trình hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai, hành trình 6 năm “Long Châu sẻ chia” bền bỉ thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu tại địa phương khó khăn. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình sống khỏe.

Tiếp nối tinh thần sẻ chia, đơn vị mở rộng chuỗi hoạt động vì cộng đồng. Hè này, cả nước bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài biến đường phố oi bức. Dưới thời tiết khắc nghiệt, người dân lao động ngoài trời như tài xế, shipper, lao công, người bán hàng rong, công nhân công trường… vẫn phải tạm gác nỗi lo sức khỏe để mưu sinh. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn ấy, đội ngũ Long Châu triển khai 1.000 “trạm giải nhiệt”, đặt tại nhà thuốc trong khu vực trung tâm, đông dân cư.

Long Châu kỳ vọng mỗi nhà thuốc sẽ trở thành điểm chạm mát lành, góp phần xua tan cái nóng và những lắng lo sức khỏe của người dân.

Các trạm cung cấp nước mát miễn phí tiếp sức người dân giúp giảm đi cái nóng của tháng 6. Tại đây, các chuyên viên y tế sẵn sàng tư vấn, đo huyết áp và miễn phí tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ, giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe. Đặc biệt, nhà thuốc còn hỗ trợ sơ cứu các trường hợp say nắng, say nóng, giúp bệnh nhân nhập viện kịp thời để không bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị. Tại Long Châu, hơn 22.000 dược sĩ được đào tạo về kỹ năng nhận biết, xử trí sốc nhiệt từ các chuyên gia y tế đầu ngành. Nhờ đó, đội ngũ này phát huy vai trò tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Song song, hệ thống đẩy mạnh các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sốc nhiệt, sơ cứu đúng cách và chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. Nội dung y khoa đảm bảo chính xác và gần gũi nhờ hình thức đa dạng như tài liệu, banner… đồng thời được triển khai trên cả nền tảng online lẫn hotline hỗ trợ khách hàng để người dân dễ dàng tiếp cận.

Người dân được hỗ trợ đo các chỉ số sức khỏe miễn phí, giúp tầm soát nguy cơ đột quỵ từ sớm.

Tận dụng thế mạnh công nghệ, Long Châu phát triển tính năng “Bản đồ giải nhiệt” trên ứng dụng Long Châu, giúp cập nhật vị trí 1.000 trạm giải nhiệt trên toàn quốc. Nhờ đó, nắng nóng không còn là nỗi lo vì người dân dễ dàng tìm thấy điểm tiếp nước và dừng chân an toàn.

Từ chai nước mát xoa dịu cơn khát ngày hè, nơi tầm soát sức khỏe miễn phí đến sự hỗ trợ y tế kịp thời trong tình huống nguy cấp… nhà thuốc Long Châu từng bước trở thành điểm tựa sức khỏe tin cậy trong cộng đồng.

2.678 nhà thuốc Long Châu - 2.678 điểm chạm y tế gần người dân, vì người dân.

2.678 nhà thuốc ở 34 tỉnh thành tiếp tục là 2.678 lời cam kết và 2.678 cánh tay nối dài phụng sự cộng đồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.