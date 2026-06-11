Long Châu và hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng

Chạm mốc hơn 2.000 nhà thuốc toàn quốc, Long Châu tiếp tục đưa y tế chất lượng đến hàng triệu gia đình Việt.

Khởi đầu từ 4 nhà thuốc tại TP.HCM, sau 9 năm, Long Châu đã thành công ghi dấu 2.678 nhà thuốc trên toàn quốc. Không chỉ mở rộng quy mô, cột mốc này còn minh chứng cho hành trình kiên định góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế giữa thành thị và nông thôn thông qua những điểm chạm sức khỏe cộng đồng.

2.678 điểm chạm y tế đầu tiên trong cộng đồng

Với tinh thần “gần dân, sát dân”, Long Châu không ngừng mở rộng điểm chạm y tế cộng đồng, từng bước phủ khắp 34 tỉnh, thành. Từ phố thị, hệ thống này dần vươn đến thôn xóm, bản làng, vùng núi cao và hải đảo xa xôi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dược phẩm, dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. 2.678 nhà thuốc chính là 2.678 điểm tựa y tế vững chắc giúp bảo vệ sức khỏe gia đình. Cộng hưởng cùng mạng lưới hơn 230 trung tâm tiêm chủng, Long Châu đã và đang đồng hành chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu khách hàng toàn quốc.

Long Châu có hơn 22.000 dược sĩ tại các điểm chạm y tế cơ sở.

Cùng với những nhà thuốc sáng đèn đến đêm muộn là đội ngũ Long Châu tận tụy vì khách hàng. Mỗi đơn thuốc đều được tư vấn cẩn trọng, đảm bảo nguyên tắc “đúng người - đúng toa - đúng chỉ định”, giúp người dùng hiểu rõ cách sử dụng. Đồng thời, dược sĩ còn là cầu nối đưa kiến thức y khoa đến gần người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Mạng lưới 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng tạo nền tảng vững chắc để Long Châu triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh nền tảng chuyên môn vững vàng, sự ân cần và khích lệ của dược sĩ cũng trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp khách hàng an tâm hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Mở rộng tiện ích “Ví khỏe nhà ta” cho cả gia đình

Phát huy nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn và an ninh thông tin, Long Châu tiên phong ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình.

Đáng chú ý, “Ví khỏe nhà ta” là tính năng mới giúp thành viên gia đình liên kết vào một tài khoản chung trên ứng dụng Long Châu, nhằm cộng dồn chi tiêu, tích lũy điểm thưởng và nhận nhiều ưu đãi. Theo đó, người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên) qua “Thông tin cư trú” trên ứng dụng VNeID, sau đó kích hoạt ví để bắt đầu hành trình tích lũy.

Giải pháp mới “Ví khoẻ nhà ta” cho phép gia đình cùng tích lũy điểm thưởng.

Sau khi kích hoạt tài khoản, gia đình sẽ nhận được 3 phần quà miễn phí và bộ sưu tập voucher hơn 1 triệu đồng, áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: Mua thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm…

Theo chuyên gia, đây không chỉ là giải pháp thiết thực giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính trước bối cảnh “bão giá”, mà còn là nền tảng xóa nhòa khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe gia đình. Thông qua dữ liệu được đồng bộ trong tài khoản, con cái dù ở xa cũng dễ dàng quản lý đơn thuốc tiểu đường, huyết áp của cha mẹ ở quê, hay theo dõi lịch tiêm phòng của em nhỏ… Tài khoản sức khỏe chung giúp việc chăm sóc gia đình thuận tiện hơn, nhờ đó, tình cảm đa thế hệ cũng được gắn kết.

Thắp thêm hy vọng cho bệnh nhân bệnh hiếm tại Việt Nam

Bên cạnh gia tăng điểm chạm, Long Châu còn đẩy mạnh hợp tác chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước. Bước đi này hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận giải pháp y tế thế hệ mới chất lượng cho người dân Việt Nam, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu ngành y dược IQVIA MIDAS, giai đoạn 2012-2021, thế giới có khoảng 460 thuốc phát minh. Tuy nhiên, người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Từ thực tế này, Long Châu xác định sứ mệnh góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận giải pháp y tế tiên tiến cho người dân.

Bà Đỗ Quyên phân tích, việc đưa về Việt Nam các nhóm thuốc phát minh, thuốc điều trị bệnh hiếm và bệnh lý phức tạp cần giải pháp chuyên sâu sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực. Trước hết là giúp tăng cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước, giảm đáng kể gánh nặng tài chính và hạn chế tình trạng “chảy máu ngoại tệ”. Tiếp đến, việc được chăm sóc trong môi trường quen thuộc còn giúp cải thiện tinh thần và chất lượng sống của bệnh nhân.

2.678 nhà thuốc Long Châu là 2.678 điểm chạm y tế gần người dân, sát người dân.

Dự kiến trong năm 2026, hệ thống Long Châu sẽ đưa hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị về Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, đơn vị đã cùng hãng dược hàng đầu nước Anh giới thiệu 3 giải pháp y khoa tiên tiến dành cho hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình - những bệnh lý có gánh nặng điều trị lớn. Trong đó, mạng lưới 2.678 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò điểm chạm sức khỏe cộng đồng, giúp hàng triệu bệnh nhân dễ dàng tiếp cận với thuốc hiếm, phát minh y khoa chuẩn quốc tế và được chăm sóc hiện đại tương đương nước phát triển.

Gần một thập kỷ qua, Long Châu luôn đặt sức khỏe người dân làm ưu tiên hàng đầu. 2.678 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành không chỉ là 2.678 điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, mà còn là 2.678 lời cam kết cho hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế toàn diện, vì một Việt Nam khỏe mạnh.