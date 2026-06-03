Long Châu mở rộng vai trò nhà thuốc trong hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng

Từ mạng lưới nhà thuốc rộng khắp, Long Châu đặt mục tiêu xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm.

Ngày 2/6, Long Châu ký kết hợp tác chiến lược cùng Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ĐH Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong nâng cao năng lực sơ cấp cứu và ứng phó khẩn cấp.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa các đơn vị y tế Việt - Pháp, mở rộng mô hình hỗ trợ sơ cấp cứu trong cộng đồng ngay tại chuỗi nhà thuốc. Qua đó, các bên góp phần nâng cao khả năng cứu sống người dân trong “thời gian vàng”.

Dấu ấn hợp tác đơn vị y tế Việt - Pháp

Lễ ký kết diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, trước sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson và ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV). Sự kiện tiếp tục đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hợp tác giữa các đơn vị y tế Việt Nam và Cộng hoà Pháp.

Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson.

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; ông Pascal B. Auzière - Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation; GS.TS.DS Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường Dược, ĐH Y Dược TP.HCM; PGS.TS.DS Võ Quang Trung - Trưởng khoa Dược, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng ban lãnh đạo cấp cao của các đơn vị và đại diện cơ quan báo chí.

Y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tiêu biểu và hiệu quả trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) - cho biết trong suốt những năm qua, mối quan hệ hợp tác y tế Pháp - Việt không ngừng được mở rộng thông qua hoạt động nghiên cứu, phòng ngừa bệnh tật, chuyển giao công nghệ và xây dựng quan hệ đối tác mới.

Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Theo Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson, sự đồng hành bền chặt được thể hiện qua ba mục tiêu chung quan trọng: Tăng cường phòng ngừa bệnh tật, thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng của hệ thống y tế.

Tổng lãnh sự Pháp khẳng định chương trình hôm nay mang đến “giá trị bổ sung” quan trọng cho những nỗ lực hợp tác giữa hai nước, đó là tăng cường công tác phòng ngừa và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Sự chung tay giữa tổ chức xã hội nhân đạo, quỹ quốc tế, doanh nghiệp y tế và các đơn vị đào tạo y khoa nối tiếp mối quan hệ y tế Việt - Pháp tốt đẹp. Đồng thời, hoạt động thể hiện quyết tâm cao trong kết nối nguồn lực công - tư để hiện thực hóa “vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - nhấn mạnh: “Sơ cứu không chỉ là kỹ năng y tế mà còn là hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Vì vậy, việc ký kết hợp tác tạo thêm nguồn lực để các bên phát huy thế mạnh, cùng chung tay thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội và đóng góp cho người dân”.

Nhà thuốc Long Châu trở thành trạm hỗ trợ sơ cấp cứu

Bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm là triển khai hàng trăm trạm sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng, đào tạo thực hành cho sinh viên ngành y dược và mở rộng hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Tận dụng mạng lưới “gần dân, sát dân” cùng đội ngũ y tế vững chuyên môn, các điểm sơ cứu Long Châu sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân trong các tình huống khẩn cấp, giúp can thiệp y tế kịp thời tại hiện trường. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro sức khỏe và gia tăng cơ hội bảo vệ sự sống trong “thời gian vàng” trước khi tiếp cận cơ sở điều trị chuyên sâu.

Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị triển khai trăm trạm sơ cấp cứu Long Châu hỗ trợ cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị đẩy mạnh đào tạo về cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ, chuyên viên y tế. Mục tiêu không chỉ là luôn có mặt khi người dân cần, mà bảo đảm mỗi dược sĩ đều có đủ kiến thức, kỹ năng và sự bình tĩnh để thực hiện thao tác sơ cấp cứu đúng cách trong tình huống khẩn cấp.

Trên nền tảng đó, hơn 22.000 dược sĩ Long Châu được chuẩn hoá chuyên môn để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi trường hợp đặc biệt.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên bày tỏ: “Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, chúng tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ và chăm sóc người dân từ sớm, từ xa bằng công nghệ thông minh, bằng mạng lưới rộng ‘gần dân, sát dân’ và quan trọng nhất là bằng chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y tế.

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên, hợp tác toàn diện cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Quỹ Urgo Foundation, Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Long Châu trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt Nam.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mở rộng vai trò tại nhà thuốc: Không chỉ cung cấp dược phẩm chất lượng, minh bạch, mà còn là trạm hỗ trợ sơ cấp cứu tại cộng đồng, hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời trong tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự sống trong ‘thời gian vàng’.

Chúng tôi tin sự hợp lực hôm nay là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và có khả năng thích ứng tốt hơn trước thách thức về sức khỏe”, bà Nguyễn Đỗ Quyên nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên và ông Trần Văn Tuấn chia sẻ tại lễ ký kết.

Với hơn 2.678 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng, Long Châu đang từng bước phát huy giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây vừa là nơi chăm sóc sức khỏe, vừa hỗ trợ kịp thời, kết nối nhanh với bệnh viện tuyến trên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Được biết, trước đó, chuyên viên y tế đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong “thời gian vàng”. Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như em bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật ở Đà Nẵng hay phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… được phát hiện nhanh và xử trí “thần tốc”.

Lan tỏa thông tin y khoa bổ ích đến cộng đồng

Đồng thời, thông qua mạng lưới nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng hệ thống nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng sẽ được triển khai rộng rãi. Qua đó, Long Châu đưa kiến thức y khoa dễ hiểu về sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân.

Các bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM mô phỏng sơ cứu trường hợp bị tai nạn.

GS.TS.DS Nguyễn Đức Tuấn đánh giá ý tưởng phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng được nhắc đến từ lâu, nhưng để triển khai hiệu quả cần có sự phối hợp của nhiều bên. Chính vì vậy, hợp tác hôm nay là tiền đề quan trọng, khi có sự tham gia đồng hành của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp y tế.

GS.TS.DS Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại sự kiện.

Theo các chuyên gia, hệ thống nhà thuốc phủ rộng đến nhiều địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa sẽ trở thành điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả. Bên cạnh đó, dược sĩ, nhân viên y tế thường xuyên được đào tạo, tập huấn bài bản là đội ngũ quan trọng giúp lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần người dân.

Song song đó, nền tảng truyền thông số tiếp tục phát huy “cánh tay nối dài”, đưa chương trình giáo dục sức khoẻ đi sâu hơn vào đời sống. Đây là bước đi nhân văn trong bối cảnh tai nạn và bệnh lý cấp tính đang có xu hướng gia tăng, “thời gian vàng” sơ cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh.

Bồi dưỡng năng lực thực hành cho sinh viên y dược

Tại sự kiện, các đơn vị còn ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy), hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược.

Ông Pascal B. Auzière nhấn mạnh sơ cấp cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ một hành động đúng cũng có thể bảo vệ sự sống và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân. Việc tăng cường đào tạo thực hành cho sinh viên giúp đội ngũ y tế tương lai thành thạo kỹ năng thiết yếu, có thể cứu sống con người và ứng phó hiệu quả trong tình huống khẩn cấp.

PGS.TS.DS Võ Quang Trung chia sẻ tại sự kiện.

Theo thoả thuận hợp tác, nội dung chương trình giáo dục y tế, đào tạo thực hành cho sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chủ trì xây dựng và triển khai; kết hợp kinh nghiệm, góc nhìn thực tiễn từ Long Châu với mạng lưới y tế tiếp cận cộng đồng rộng khắp.

PGS.TS.DS Võ Quang Trung bày tỏ sinh viên khối ngành sức khỏe không chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn, mà phải hiểu rõ bối cảnh chăm sóc sức khỏe ngoài bệnh viện, tiếp cận y tế dự phòng, giáo dục sức khỏe cộng đồng và mô hình chăm sóc người dân ngay từ tuyến đầu. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội, quỹ phát triển cộng đồng, đơn vị cung ứng dịch vụ và doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết.

Các bên kỳ vọng chương trình này không chỉ dừng lại ở sinh viên, đội ngũ nhân viên y tế mà từng bước đưa kiến thức sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông của người dân. Mục tiêu cuối cùng là mỗi gia đình đều có thể trở thành một “học viện sơ cấp cứu” thu nhỏ, nơi các thành viên biết cách hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.