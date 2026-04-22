Long Châu hợp tác Bệnh viện FV đưa kiến thức y khoa đến với cộng đồng

Long Châu và Bệnh viện FV bắt tay triển khai dự án “Sức khỏe 360”, đưa kiến thức y khoa chuẩn xác, dễ hiểu đến gần với người dân cả nước.

Tận dụng thế mạnh chuyên môn xuất sắc từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bệnh viện FV, kết hợp cùng năng lực tiếp cận hàng triệu khách hàng phủ rộng cả nước của Long Châu, hai đơn vị hợp tác chiến lược để lan tỏa thông tin y khoa dễ hiểu, đáng tin cậy đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Dự án được triển khai dưới dạng chuỗi video và bài viết trực quan, dễ tiếp cận, giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Việc tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác, đáng tin cậy ngay từ đầu giúp người bệnh không mất thời gian “lang thang chẩn đoán”, âm thầm chịu đựng quá lâu với bệnh lý, đối mặt nguy cơ biến chứng nguy hiểm, cũng như sống trong lo âu dai dẳng.

Dự án “Sức khỏe 360”

Ngày 21/4, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện FV, khởi động dự án “Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng”.

Hợp tác chiến lược giữa Long Châu và FV lan tỏa thông tin y khoa chuẩn xác và dễ hiểu, hướng đến nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lee Kai Wee, Phó tổng giám đốc Bệnh viện FV; bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị - Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV; bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Điều hành Bệnh viện FV; bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn Nhân lực, Truyền thông, Trải nghiệm Khách hàng và Marketing, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng ban lãnh đạo cấp cao của hai đơn vị và đại diện cơ quan báo chí.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị - Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV, phát biểu khai mạc chương trình.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu chia sẻ FV là bệnh viện tư nhân với chất lượng y khoa quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Thông qua hợp tác chiến lược với hệ sinh thái hùng mạnh của Long Châu, Bệnh viện FV mong muốn mang chuyên môn y khoa xuất sắc và tiêu chuẩn chăm sóc được bảo chứng toàn cầu đến gần hơn với cộng đồng.

“Trong hơn 20 năm qua, FV liên tục phát triển dựa trên nền tảng gồm đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, an toàn bệnh nhân là trên hết, dịch vụ thân thiện với nhiều ngôn ngữ, giải pháp tài chính tối ưu cho mọi người, kể cả không có bảo hiểm hay dùng bảo hiểm. Với triết lý vận hành tương đồng - dựa trên niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân, tôi tin hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ’’, bà Nguyễn Thị Lệ Thu nhấn mạnh.

Theo đại diện FV, dự án lan tỏa kiến thức y khoa dễ hiểu được hai bên triển khai dưới dạng video để cộng đồng, người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin trực quan, toàn diện nhất. Qua đó, các bên nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên chia sẻ về chiến lược hợp tác giữa hai đơn vị.

Chung tầm nhìn vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - khẳng định Long Châu xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ an toàn, minh bạch, mà còn là “cánh tay nối dài” của ngành y tế đưa tri thức y khoa chính xác, dễ hiểu đến gần hơn với người dân.

“Thông qua hợp tác cùng Bệnh viện FV, chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái thông tin sức khỏe chuẩn mực, phủ rộng ở mọi điểm chạm đầu tiên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động”, bà Nguyễn Đỗ Quyên bày tỏ.

Cũng theo đại diện Long Châu, với lợi thế mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, “gần dân, sát dân”, thương hiệu kỳ vọng kiến thức y khoa, chương trình nâng cao sức khỏe được lan tỏa sâu rộng đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa phương còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chăm sóc thiết yếu. Đây là cam kết dài hạn của Long Châu hướng đến thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận y tế, vì một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nâng cao nhận thức về phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị

Tại sự kiện, Long Châu cùng Bệnh viện FV thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược với cam kết lấy sức khỏe con người làm trung tâm. Các đơn vị chung tay nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đồng thời, hợp tác giúp người dân tiếp cận thông tin y khoa chính xác, từ đó có cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị hiện đại, dựa trên bằng chứng khoa học.

Cụ thể, hai bên phối hợp phát triển chuỗi nội dung y khoa chuẩn mực và dễ hiểu trên nền tảng số, tập trung vào chủ đề được người dân quan tâm. Đơn cử là bệnh lý thường gặp theo độ tuổi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhận diện và quản lý các bệnh lý mạn tính, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm… Các nội dung này do đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế thực hiện với cách diễn giải dễ hiểu, phù hợp nhiều đối tượng.

Chương trình truyền thông được triển khai sâu rộng, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân.

Trong hợp tác này, FV - bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên và duy nhất tại miền Nam đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI từ 2016 đến nay - sẽ đảm nhận vai trò đối tác chuyên môn với đội ngũ hơn 250 chuyên gia, bác sĩ thuộc hơn 45 chuyên khoa được đào tạo tại các trường y danh tiếng. Trong khi đó, Long Châu phát huy lợi thế mạng lưới với hơn 2.500 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn cùng nền tảng công nghệ hiện đại. Đây là điểm chạm đầu tiên “gần dân, sát dân”, giúp lan tỏa thông tin sức khỏe nhanh chóng, theo cách gần gũi đến hàng triệu gia đình.

Song song, Long Châu và Bệnh viện FV phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với sự đồng hành của nhiều chuyên gia y tế đầu ngành. Hai đơn vị kỳ vọng mang đến cơ hội tư vấn sớm, hỗ trợ người dân phát hiện nguy cơ ban đầu, từ đó chủ động phòng ngừa và quản lý bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản FV Thomson, chia sẻ: “Tôi rất vui khi là một trong những bác sĩ đầu tiên tham gia vào chương trình hợp tác giữa hai bên. Cá nhân tôi hy vọng vào ký kết lần này, khi có nhiều cơ hội để mang kiến thức chăm sóc bà mẹ và trẻ em đến với nhiều gia đình Việt, cũng như giới thiệu phương pháp hiện đại hỗ trợ sản phụ”.

Lãnh đạo Bệnh viện FV cùng đoàn đại biểu Long Châu tham quan bệnh viện quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nối dài cam kết chăm sóc sức khỏe chuẩn mực và an toàn, các bên thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, mở rộng cơ hội giúp đội ngũ chuyên môn tiếp cận tri thức y học tiên tiến. Mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực y tế, góp phần đưa tiến bộ y khoa thế giới đến Việt Nam để phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, Long Châu và FV xây dựng chương trình hỗ trợ khách hàng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc, dự phòng và điều trị chuyên sâu. Đây là bước đi cụ thể hướng đến giảm rào cản chi phí, tăng cơ hội chăm sóc hiện đại, an toàn và dựa trên nền tảng khoa học từ sớm cho mọi người.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh của từng đơn vị, Long Châu và Bệnh viện FV kỳ vọng mở rộng dự án “Sức khỏe 360” thành hệ sinh thái thông tin - dịch vụ sức khỏe liền mạch, toàn diện; đi từ dự phòng đến chăm sóc bền vững. Kết nối thông tin y khoa, phát triển nền tảng chuyên môn vững vàng, lan tỏa chương trình cộng đồng… hai đơn vị tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn trong xây dựng môi trường hỗ trợ y tế nhân văn, an toàn cho người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, nhiều năm qua, Long Châu tăng cường hợp tác bệnh viện, tổ chức y tế uy tín trong và ngoài nước để mang đến chương trình cộng đồng thiết thực, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội chăm sóc y tế cho người dân. Hệ thống xem đây là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu lớn trong giai đoạn mới: “Gia đình mạnh khỏe, quốc gia hạnh phúc”.