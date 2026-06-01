Ngày 30/5, Long Châu hợp tác với Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, khởi động “Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn”.

Sự hợp tác giữa Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Long Châu đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong kết nối nguồn lực y tế công - tư, nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, khẳng định: “Hen, COPD và các bệnh lý dị ứng - miễn dịch đang tạo ra gánh nặng ngày càng rõ cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế. Từ thực tiễn đó, Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM xác định sứ mệnh kết nối chuyên môn, chuẩn hóa thực hành và đưa quản lý bệnh hô hấp đến gần cộng đồng hơn. Hợp tác không chỉ dừng lại ở chương trình truyền thông hay tầm soát đơn lẻ, mà là bước khởi đầu cho định hướng dài hạn: Cùng xây dựng mô hình chăm sóc hô hấp cộng đồng bền vững, giúp người dân hiểu đúng hơn, phát hiện sớm hơn, tuân thủ điều trị tốt hơn và được đồng hành lâu dài trong hành trình quản lý bệnh”.

Chung tinh thần vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, bày tỏ: “Phát huy mạng lưới hơn 2.600 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng, hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn và nền tảng công nghệ hiện đại, Long Châu cam kết đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, chung tay xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững, hướng đến giảm thiểu gánh nặng từ các bệnh hô hấp mạn tính cho người dân. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp lực hôm nay sẽ gia tăng sức mạnh trong nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ chủ động, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin y tế chính thống và dịch vụ chăm sóc chất lượng cho người dân”.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất các trụ cột quan trọng dựa trên tinh thần chung lấy con người làm trung tâm. Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng chương trình giáo dục sức khoẻ, lan tỏa thông tin y khoa chính xác, chuẩn mực và dễ hiểu. Chuỗi nội dung này được triển khai dưới dạng livestream, talkshow, video ngắn, bài viết, infographic, tọa đàm… trên nền tảng số của Long Châu. Người dân dù ở bất kỳ đâu cũng có thể nắm bắt thông tin trực quan, toàn diện.

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao phụ trách nguồn nhân lực, Truyền thông, Trải nghiệm khách hàng và Marketing Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, khẳng định: “Chúng tôi xác định trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc cung ứng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, mà còn là cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn, sát hơn với người dân. Mục tiêu là giúp kiến thức y khoa chuẩn mực, chính thống được hiểu đúng và truyền tải một cách dễ tiếp cận đến người dân, giúp việc chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn”.

Chung tay vì sức khỏe người Việt, Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức chuỗi chương trình tầm soát, tư vấn miễn phí, dự kiến khởi động từ tháng 6. Nỗ lực này hướng đến giúp người dân dự phòng từ sớm, kiểm soát bệnh tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một lĩnh vực trọng tâm khác là tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến đầu. Thông qua đó, dược sĩ Long Châu có cơ hội nâng cao năng lực tư vấn trong lĩnh vực hen, dị ứng và miễn dịch, tiếp tục phát huy vai trò dược sĩ cộng đồng, chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân.

Kết hợp giữa nền tảng chuyên môn y khoa vững chắc, đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM cùng năng lực triển khai thực tiễn, mạng lưới phủ khắp cả nước của Long Châu, hợp tác được kỳ vọng tạo thêm mô hình dự phòng và quản lý bệnh mạn tính bền vững. Hợp lực cùng đơn vị chuyên môn uy tín tiếp tục là bước đi chiến lược của Long Châu, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ.