Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 dẫn đầu TP.HCM về chất lượng

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng 247 phòng khám đa khoa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 xếp hạng Nhất với hơn 70% người bệnh dùng BHYT.

Sở Y tế TP.HCM thành lập 4 tổ đánh giá độc lập và triển khai từ ngày 15/7. Tính đến 31/10, Sở đã công bố kết quả đánh giá chất lượng 247/356 phòng khám đa khoa trên địa bàn, trong đó Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (địa chỉ 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) đạt 4,78/5 điểm, dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám đa khoa tại “siêu đô thị” TP.HCM.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 có quy mô và chất lượng điều trị được đánh giá tương đương một “bệnh viện trong ngày”.

Đợt đánh giá triển khai trên cơ sở bộ tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa phiên bản 2.0, gồm 23 tiêu chí. Nếu phiên bản 1.0 xây dựng trên nền tảng cập nhật quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và văn bản hướng dẫn liên quan, thì phiên bản 2.0 tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng trong giai đoạn mới, trên cơ sở cập nhật quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh.

Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả đánh giá phòng khám đa khoa năm 2026 trên website của Sở. Ảnh chụp từ website Sở Y tế.

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 là mô hình “siêu phòng khám” đầu tiên do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại và nhiều tiện ích quốc tế tại TP.HCM từ năm 2024.

Phòng khám còn có lợi thế về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, nhân viên chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực, luân chuyển hàng ngày với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trong thành phố và trên toàn hệ thống cả nước ở nhiều chuyên khoa. Số lượng nhân viên y tế tương đương một bệnh viện đa khoa ở lĩnh vực khám, điều trị nội trú, bên cạnh chuyên khoa cấp cứu, lọc máu, chạy thận nhân tạo, nội soi tiêu hóa.

Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Quận 7 đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thu hút gần 2.000 lượt khách khám chữa bệnh mỗi ngày. Tỷ lệ khách hàng hài lòng ở mức cao, đặc biệt là quyền lợi được thanh toán BHYT. Hơn 70% người bệnh sử dụng BHYT, gồm cả khách hàng sử dụng dịch vụ VIP.

TS.BSCKII Trần Thanh Tùng, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho rằng tỷ lệ này cho thấy BHYT là phương thức chi trả được đông đảo người bệnh sử dụng tại đây. Ngoài BHYT nhà nước, Tâm Anh Quận 7 còn liên kết với khoảng 20 đơn vị bảo hiểm sức khỏe tư nhân, tạo thêm lựa chọn chi trả cho người bệnh.

Trung tâm quy tụ khoảng 40 chuyên khoa sâu, triển khai hơn 2.500 danh mục kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám, chẩn đoán và điều trị từ tim mạch, ung bướu, tiết niệu - thận học, ngoại lồng ngực - mạch máu, cơ xương khớp, tiêu hóa, thần kinh - cột sống, sản phụ khoa, nhi khoa, hiếm muộn đến tai mũi họng, hô hấp, miễn dịch lâm sàng, nội tiết - đái tháo đường, kiểm soát cân nặng điều trị thừa cân béo phì, nhãn khoa công nghệ cao, da liễu - thẩm mỹ da và răng hàm mặt.

Trung tâm còn triển khai dịch vụ chuyên sâu như nội soi tiêu hóa, chạy thận công nghệ cao, hóa trị chuyên sâu và mô hình điều trị trong ngày (daycare), góp phần mở rộng khả năng chăm sóc người bệnh ngay tại một địa điểm.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư đồng bộ robot hỗ trợ phẫu thuật ít xâm lấn ở nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 được đầu tư với định hướng ứng dụng công nghệ cao vì người bệnh, gồm gần 50 hệ thống siêu âm chuyên sâu, 8 dàn máy nội soi tiêu hóa và loạt thiết bị như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt của Đức, hệ thống MRI 3 Tesla SIGNA Hero của Mỹ, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Hologic (Mỹ), hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật Bản), hệ thống siêu âm 4D tích hợp AI tầm soát dị tật thai Voluson Expert 22 của Mỹ và hệ thống chạy thận nhân tạo thế hệ mới, trong đó có hệ thống lọc máu HDF Online (Đức).

Bác sĩ Tùng cho biết thiết bị hiện đại giúp bác sĩ khai thác sâu hơn dấu hiệu bệnh lý, có thêm dữ liệu để đối chiếu với triệu chứng và kết quả thăm khám, từ đó nhận diện bất thường tinh vi hơn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) triển khai mô hình cấp cứu tổng hợp và đột quỵ toàn diện, chuyên sâu, đến tận nhà người bệnh.

Kết quả dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám cho thấy nỗ lực của Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 trong việc kết hợp chất lượng chuyên môn, công nghệ cao, chi phí hợp lý và thanh toán bảo hiểm y tế, giúp người dân có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe phù hợp nhu cầu và quyền lợi.