Bệnh viện đầu tiên mổ ung thư bằng 2 ‘siêu robot trăm tỷ’ tại Việt Nam

Hai chuyên gia Bệnh viện Tâm Anh thao tác 2 buồng điều khiển robot Da Vinci Xi (Mỹ), cắt khối u tuyến tiền liệt tận gốc trong 40 phút, ghi dấu bước tiến của ngoại khoa Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Đoàn (73 tuổi, ở An Giang) là người bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng kỹ thuật “tích hợp độc lập” Dual Console. Ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn T2, thể trạng yếu, được chỉ định phẫu thuật với sự hỗ trợ của 2 “siêu robot” Da Vinci Xi (Mỹ).

Chinh phục kỹ thuật khó nhất trên thế giới

Lần đầu tiên tại Việt Nam, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa và TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, 2 chuyên gia về phẫu thuật robot trong lĩnh vực Thận - Tiết niệu, cùng lúc sử dụng 2 hệ thống điều khiển của 2 “siêu robot” phối hợp mổ triệt căn ung thư tuyến tiền liệt.

Đây là kỹ thuật khó trên thế giới, rất ít bệnh viện thực hiện trên hệ thống Robot Da Vinci Xi (Mỹ), đòi hỏi hạ tầng, quy trình chuẩn quốc tế và năng lực phẫu thuật ở mức rất cao.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong sử dụng 2 hệ thống điều khiển của 2 “siêu robot” phối hợp mổ triệt căn ung thư.

Người bệnh lớn tuổi, sức khỏe yếu, mỗi phút kéo dài trên bàn mổ đều làm tăng nguy cơ biến chứng gây mê, ảnh hưởng khả năng hồi phục sau phẫu thuật. Không cần thực hiện nhiều lần mổ, không cần thời gian chờ đợi lượt thực hiện thao tác chuyên môn của riêng từng bác sĩ, trong phòng mổ hybrid hiện đại bậc nhất, PGS Chuyên và TS Liên trực tiếp ngồi buồng điều khiển 2 “siêu robot”. Các cánh tay robot Da Vinci Xi (Mỹ) phối hợp nhịp nhàng để giữ mô, kiểm soát mạch máu, bảo tồn cấu trúc thần kinh giúp hạn chế ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và sinh lý ở nam giới trung niên, đồng thời tái tạo bàng quang cho người bệnh.

Với độ khó hàng đầu trên thế giới, kỹ thuật Dual Console được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng phẫu thuật thành công cho người bệnh ung thư thận, bàng quang, tuyến tiền liệt.

Hình ảnh camera 3D được phóng đại đến 10-15 lần. Hai chuyên gia cùng quan sát chung phẫu trường, quyền điều khiển các cánh tay robot diễn ra nhịp nhàng, không khác biệt với một phẫu thuật viên đang điều khiển hệ thống robot nhưng đẳng cấp chuyên môn nâng lên vượt trội với sự kết hợp năng lực đặc biệt của mỗi chuyên gia trong cùng ca mổ. Nhờ đó, thời gian phẫu thuật được rút ngắn kỷ lục với khoảng 40 phút - tương đương 1/3 thời gian của cuộc mổ thông thường (150-180 phút).

“Để giải bài toán đưa nhiều chuyên gia cùng tham gia cuộc mổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư 2 hệ thống Robot Da Vinci Xi (Mỹ) với 2 buồng điều khiển gần 200 tỷ đồng đầu tiên tại Việt Nam, mở ra khả năng phối hợp trực tiếp giữa nhiều chuyên gia cùng điều khiển một hệ thống robot. Qua đó, người bệnh được giảm thời gian phẫu thuật, giảm thời gian gây mê, hạn chế mất máu, tối ưu hiệu quả điều trị và giảm chi phí”, PGS Chuyên cho biết.

Một ngày sau mổ, ông Đoàn đã ngồi dậy ăn uống, đi lại bình thường, xuất viện khỏe mạnh chỉ sau 3 ngày. Ngay sau khi triển khai thành công kỹ thuật Dual Console, lần lượt 5 bệnh nhân ung thư thận, ung thư bàng quang được phẫu thuật điều trị triệt căn với kỹ thuật này.

Điểm khác biệt lớn nhất của Dual Console không dừng lại ở kết hợp 2 robot hàng trăm tỷ, mà là phối hợp liên chuyên khoa trong cùng một ca phẫu thuật.

Trường hợp khác là ông Kiên (tên đã được thay đổi), 60 tuổi, được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn T3, xâm lấn xuống các mô xung quanh khiến các mô dính chặt. Tình trạng này đòi hỏi phẫu thuật viên phải cẩn trọng loại bỏ tối đa tổn thương, tránh làm ảnh hưởng các cấu trúc quan trọng vùng chậu. PGS Chuyên điều khiển robot tiếp cận cắt chính xác từng lớp mô xơ dính. Trong khi đó, tại console thứ hai, TS Liên liên tục phối hợp, thay đổi hướng kéo mô, tạo lực căng phù hợp để bộc lộ từng vùng giải phẫu bị che khuất, giúp trường mổ luôn rõ nét, đồng thời hỗ trợ bóc tách ở những vị trí khó tiếp cận, kiểm soát mạch máu, bảo tồn các cấu trúc quan trọng như bàng quang, niệu đạo, trực tràng và hệ thống mạch máu, thần kinh vùng chậu, giúp hạn chế ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và sinh lý ở nam giới trung niên.

Ở những thời điểm cần xử lý vùng xâm lấn phức tạp, 2 bác sĩ cùng theo dõi hình ảnh 3D, trao đổi trên hệ thống Dual Console và phối hợp thực hiện các thao tác gần như đồng thời, giúp trường mổ luôn được mở tối ưu để PGS Chuyên tập trung xử lý những bước quyết định. Sau 50 phút, ca mổ thành công, khối u được bóc tách trọn vẹn mà không làm ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.

Nhân đôi robot, nhân 5 lần lợi ích cho người bệnh

Theo các chuyên gia quốc tế, điểm khác biệt lớn nhất của Dual Console không chỉ nằm ở việc kết hợp 2 hệ thống robot hàng trăm tỷ, hay sự phối hợp giữa 2 chuyên gia cùng điều khiển một robot, mà còn ở khả năng phối hợp liên chuyên khoa trong cùng ca phẫu thuật.

Trường hợp người bệnh đồng thời mắc nhiều bệnh lý thuộc các chuyên khoa khác nhau, thay vì phải trải qua nhiều cuộc mổ riêng biệt, các chuyên gia ở từng lĩnh vực tiết niệu, tiêu hóa, phụ khoa và ngoại tổng quát… có thể cùng điều khiển robot để xử trí tổn thương trong một lần mổ.

PGS Chuyên cùng TS Liên cùng quan sát chung phẫu trường, quyền điều khiển các cánh tay robot diễn ra nhịp nhàng, kết hợp năng lực đặc biệt để thực hiện ca mổ triệt căn ung thư.

Khác với mô hình chỉ một bác sĩ điều khiển robot, Dual Console cho phép 2 bác sĩ cùng quan sát hình ảnh 3D của vùng phẫu thuật, cùng theo dõi toàn bộ diễn biến trong thời gian thực và chuyển quyền điều khiển robot cho nhau.

“Dual Console không đơn thuần là 2 người cùng điều khiển một robot, mà là sự kết hợp kinh nghiệm của 2 chuyên gia trên cùng một phẫu trường để mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh. Điều này giúp giảm số lượng cuộc mổ, giảm sang chấn, tối ưu hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí”, PGS Chuyên nhận định và cho biết kỹ thuật này tối ưu cho trường hợp bệnh nhân cao tuổi, kèm nhiều bệnh lý nền hoặc mang nhiều tổn thương phức tạp.

Ông Huỳnh Văn Đoàn (73 tuổi) mắc ung thư tuyến tiền liệt là người bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng kỹ thuật Dual Console trên hệ thống robot Da Vinci Xi (Mỹ).

Theo Intuitive Surgical (Mỹ), hãng sản xuất robot Da Vinci Xi, không nhiều bệnh viện có thể triển khai kỹ thuật Dual Console.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất đồng thời sở hữu 2 hệ thống Da Vinci Xi ở Việt Nam.

Đây là công nghệ đòi hỏi đồng thời hạ tầng thiết bị, đội ngũ phẫu thuật viên trình độ cao, hệ thống vận hành được chuẩn hóa ở mức rất cao.

Hiện nay tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất đồng thời sở hữu 2 hệ thống Da Vinci Xi và triển khai thành công kỹ thuật này. Bệnh viện đã xây dựng 12 ê-kíp phẫu thuật robot giàu kinh nghiệm thuộc 4 chuyên khoa, đồng thời chuẩn hóa quy trình gây mê, điều dưỡng và vận hành robot theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước chuyển giao những kỹ thuật ngoại khoa công nghệ cao ngay tại Việt Nam.