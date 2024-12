Phong độ đáng sợ của Atletico Madrid

Rạng sáng 22/12 (giờ Hà Nội), trên sân khách, Atletico Madrid đánh bại Barcelona 2-1 và chính thức leo lên ngôi đầu bảng La Liga. Sorloth và Rodrigo De Paul là những người lập công cho Atletico.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 12 liên tiếp của đại diện thành Madrid trên mọi đấu trường mùa này. Trong số trận vừa qua, Atletico ghi 33 bàn và chỉ để thủng lưới 8 lần. Lần gần nhất thầy trò HLV Simeone phải nhận thất bại là vào ngày 27/10, khi họ thua 0-2 trước Real Betis tại La Liga.

Chiến thắng này giúp Atletico chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Barca tại La Liga. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, đại diện thành Madrid mới đánh bại đội bóng xứ Catalonia trên sân khách.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone cho biết: "Barca chơi rất tốt với lối chơi tấn công trong suốt trận. Hôm nay chúng tôi phòng ngự tốt, đặc biệt là Jan Oblak chơi xuất sắc. Điều đó cho phép Atletico có được chiến thắng. Atletico thi đấu rất kiên nhẫn và tận dụng tốt lợi thế trong những pha phản công để ghi bàn".

Trong khi cả Antoine Griezmann và Julian Alvarez đều không thể ghi bàn trước Barca, Sorloth lên tiếng đúng lúc. Anh ghi bàn thứ hai liên tiếp sau hai trận cho Atletico. Hôm 15/12, tân binh này cũng có một pha lập công trong chiến thắng 1-0 trước Getafe tại La Liga.

Thủ thành Oblak cho biết: "Chúng tôi bị đối thủ áp đảo sau khởi đầu trận đấu khá tệ. Tuy nhiên, cả đội đã nỗ lực và tận dụng tốt cơ hội có được. Giải đấu còn rất dài, chỉ một trận đấu không nói lên điều gì. Chúng tôi chỉ tính đến từng trận một".

Sau trận gặp Barca, Atletico sẽ có chuyến làm khách trên sân của Marbella tại Cúp nhà vua vào ngày 5/1/2025.

