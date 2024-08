Phong độ đáng kinh ngạc của Lee Kang-in

Trong trận tiếp Montpellier thuộc vòng 2 Ligue 1 mùa 2024/25 trên sân Parc des Princes rạng sáng 24/8 (giờ Hà Nội), tiền đạo người Hàn Quốc được HLV Luis Enrique của PSG đưa vào sân để thay Ousmane Dembele ở phút 62. Đến phút 82, Lee Kang-in thực hiện cú sút không thể cản phá từ ngoài vùng cấm ấn định tỷ số 6-0 cho chủ nhà.

Tuần rồi, Lee Kang-in đóng góp 1 bàn trong ngày khai mạc Ligue 1 mùa giải mới. Trên sân của Le Havre, PSG đè bẹp chủ nhà với tỷ số 4-1. Đây là trận đấu Lee Kang-in được ra sân từ đầu, ghi bàn ở ngay phút thứ 3.

Tới nay, cả hai bàn thắng được tài năng người Hàn Quốc ghi được tới nay đều đến từ những cú sút chân trái đẹp mắt. Thủ thành Benjamin Lecomte (Montpellier) đứng chôn chân trước pha dứt điểm của Lee Kang-in trên sân Parc des Princes. Chỉ dấu cho thấy độ hiểm cũng như quỹ đạo bay của trái bóng là không thể cản phá.

Lee Kang-in đang có khởi đầu rực rỡ ở Ligue 1 mùa 2024/25. Dù đá chính hay dự bị, cầu thủ người Hàn Quốc đều biết cách ghi dấu ấn.

Trong năm đầu tiên khoác áo PSG, Lee Kang-in ghi 3 bàn sau 23 trận tại Ligue 1. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận ở mùa giải mới, cựu sao Valencia và Mallorca đã sở hữu 2 pha lập công.

Theo SofaScore, trong 28 phút thi đấu trước Montpellier, Lee Kang-in đạt tỷ lệ chuyền thành công 92%, 1 pha rê dắt qua người. Màn trình diễn tổng thể của cầu thủ này được chấm 8.1 điểm.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý về thái độ của Lee Kang-in trong chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Montpellier. Đó là vào cuối trận khi PSG được hưởng tình huống đá phạt trực tiếp ngay sát vùng cấm địa.

Achraf Hakimi và Lee Kang-in đã có trao đổi về việc ai sẽ nhận trách nhiệm sút. Sau phút thảo luận, Lee Kang-in vui vẻ để đồng đội thực hiện. Cú sút của Hakimi là rất tệ, dù vậy Lee Kang-in vẫn tỏ ra bình thản chứng kiến mọi thứ.

Anh không hề có biểu hiện bất mãn hay có ý ngầm trách móc đồng đội. Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho tài năng người Hàn Quốc, họ khen ngợi cầu thủ này đã trưởng thành.

Với Lee Kang-in, đây là năm thứ hai bản thân chơi cho PSG. Trước đó, số 19 của đại diện thủ đô Paris nhận được nhiều sự quan tâm trong hè 2024, tuy nhiên HLV Luis Enrique vẫn cương quyết giữ lại tiền đạo này.

