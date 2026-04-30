Phòng chống lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" sẽ diễn ra vào ngày 12/5, hé lộ những nội dung thảo luận trọng tâm, phản ánh các vấn đề "nóng" và cấp thiết nhất của ngành tài chính số hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của AI và công nghệ số, một trong những chủ đề nổi bật thu hút sự quan tâm đặc biệt là tài sản số - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về minh bạch, pháp lý và niềm tin thị trường. Nội dung chi tiết về chủ đề này sẽ được các cơ quan quản lý cùng chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" với chủ đề "Niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI" diễn ra ngày 12/5 tại Hà Nội.

Không ai đứng ngoài cuộc

Dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, "Digital Trust in Finance 2026" được tổ chức bởi Liên minh Niềm tin số, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ là không gian đối thoại mở, nơi các vấn đề lớn của tài chính số được đặt ra một cách trực diện. Bên cạnh tài sản số, diễn đàn còn tập trung vào các nội dung như ứng dụng AI trong tài chính, phòng chống lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của các bên tham gia hệ sinh thái.

"Digital trust in finance 2026 - Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI".

Diễn đàn bao gồm phiên hội nghị toàn thể và 2 phiên hội thảo chuyên đề, đối thoại diễn ra song song. Dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu với hơn 30 diễn giả, chuyên gia đầu ngành sẽ tham gia chia sẻ trực tiếp. Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, Digital Trust in Finance 2026 còn mang đến không gian triển lãm công nghệ, quy tụ những giải pháp, sản phẩm và mô hình ứng dụng đến từ các doanh nghiệp fintech, ngân hàng và công ty công nghệ hàng đầu.

Tại đây, khách tham dự sẽ có cơ hội trực tiếp tham quan các gian hàng, tìm hiểu những công nghệ mới, cập nhật xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời kết nối với các đơn vị đang phát triển những giải pháp hướng tới sự an toàn, minh bạch và tiện lợi hơn cho người dùng.

Xây dựng niềm tin cho một thị trường mới

Tại Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026", câu chuyện tài sản mã hóa sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện từ nhiều góc độ.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu thị trường, các phiên thảo luận sẽ đặt tài sản số vào bức tranh lớn hơn của niềm tin số trong tài chính. Liệu tài sản số có thể trở thành một phần chính thức của hệ thống tài chính nếu thiếu niềm tin. Hay vai trò của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ trong việc "hợp thức hóa" niềm tin này, thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, có kiểm soát nhưng không kìm hãm đổi mới.

Các nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào việc định hình khung pháp lý cho tài sản mã hóa tại Việt Nam, bao gồm phân loại tài sản, điều kiện vận hành thị trường và các tiêu chuẩn minh bạch. Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ đề xuất cơ chế thí điểm sàn giao dịch với sự giám sát chặt chẽ, nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển chính thức trong tương lai.