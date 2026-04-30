Xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng cướp manh động ở Đồng Nai

Sau 18 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng truy xét, khống chế thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn, thu hồi tang vật và làm rõ nhiều vụ việc liên quan.

Ngày 30/4, Công an TP Đồng Nai cho biết bắt giữ 2 đối tượng sử dụng dao khống chế, cướp tài sản của người dân tại đoạn đường vắng thuộc ấp 2, xã Tân An.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 27/4, Công an xã Tân An tiếp nhận trình báo của em T.T.K.H. (16 tuổi) về việc bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao uy hiếp, cướp xe máy, điện thoại và dây chuyền với tổng giá trị khoảng 41 triệu đồng.

Một đối tượng trong vụ cướp táo tợn bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy Công an xã Tân An đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai bị hại, đồng thời báo cáo nhanh đến Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng.

Dù vụ việc xảy ra vào đêm khuya, khu vực vắng người, ít nhân chứng, gây khó khăn cho công tác nhận diện và truy vết, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng Công an xã Tân An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 2 nghi can gây án, gồm: Lâm Văn Nhật Minh (24 tuổi, trú tại TP.HCM) và Phan Chí Nghị (25 tuổi, trú tại Đồng Nai) cùng các tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận, ngoài vụ cướp trên còn thực hiện thêm 4 vụ cướp tài sản tại các địa bàn lân cận.

Lãnh đạo UBND xã Tân An khen thưởng đột xuất cán bộ chiến sĩ tham gia truy xét vụ cướp.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác phá án, UBND xã Tân An đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Tân An cùng 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP và Công an xã vì tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm.

Chiến công này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.