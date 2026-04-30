Bắt trùm đường dây mua bán hóa đơn khống 3.800 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, liên quan hàng trăm "công ty ma", giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 30/4, Công an TP.HCM thông tin về vụ triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công tội phạm kinh tế, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã rà soát và phát hiện Công ty Thái Hưng (đường Tô Hiến Thành, TP.HCM) có dấu hiệu kê khai thuế bất thường, che giấu doanh thu. Mở rộng xác minh, công an nghi vấn một hệ sinh thái doanh nghiệp "ma" được lập ra nhằm hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn.

Ông trùm cầm đầu đường dây Lê Văn Hiền tại cơ quan công an.

Từ đó, chuyên án về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" được xác lập để đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, đường dây này do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ TP.HCM) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức hoạt động chuyên nghiệp.

Ngày 27/4, lực lượng chức năng đã đồng loạt phá án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiền và các đối tượng liên quan về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan điều tra.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, công an thu giữ 207 USB Token dùng ký hóa đơn điện tử, nhiều thiết bị máy tính và tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân "công ty ma" để phát hành hơn 16.700 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 3.171 tỷ đồng . Trong đó, giá trị chưa thuế khoảng 2.814 tỷ đồng , thuế GTGT hơn 356 tỷ đồng .

Chưa dừng lại, đối tượng còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng .

Tang vật thu được từ vụ án.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là những đơn vị đã sử dụng hóa đơn từ đường dây này để thực hiện các hành vi vi phạm như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định kế toán… Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các tổ chức quản lý trong việc cấp phép và giám sát hoạt động doanh nghiệp.