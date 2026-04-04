Phối hợp xử lý đơn tố giác Trường Cao đẳng Thời trang London tại HN

Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, (C03) Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội hay chưa? Qua quá trình kiểm tra, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm các quy định trong lĩnh vực giáo dục hay không? Quan điểm xử lý và hướng giải quyết của cơ quan chức năng trong thời gian tới là gì?

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng C03 thông tin liên quan Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội.

Trả lời nội dung này, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố giác, phản ánh của sinh viên liên quan đến Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội. Sau khi tiến hành xác minh ban đầu, Cục C03 đã chuyển toàn bộ nội dung vụ việc đến Công an TP Hà Nội để tiếp tục giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thông tin thêm về việc này, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.H.A có đơn với nội dung tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London (Hà Nội); Địa chỉ: Số 98 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội do bà Hà Thị Hằng là người đại diện theo pháp luật có rất nhiều hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” thông qua tuyển sinh đào tạo khóa học cử nhân chuyên ngành thiết kế truyền thông, thiết kế đồ họa...

Sau khi Cục C03, Bộ Công an tiếp nhận đơn của bà N.H.A, đã chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, căn cứ nội dung đơn và các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã chuyển đơn tố giác của bà N.T.H.A đến Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; kết quả thông báo cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội và người có đơn biết. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết.

Đến nay, Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT chưa có kết quả trả lời cho Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội. Khi có kết quả trả lời cụ thể từ Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí. Nếu có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Hà Nội sẽ ra quyết định và kiểm tra, xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.