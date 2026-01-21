Phố Wall ồ ạt bán tháo sau lời đe dọa của TT Trump

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall vừa kết thúc phiên giao dịch với mức giảm theo ngày mạnh nhất trong 3 tháng vì lo ngại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế với châu Âu.

Ảnh minh họa: Reuters

Tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trong phiên giao dịch ngày 20/1 (theo giờ Mỹ), đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới, đồng thời làm chi phí vay nợ tăng khi trái phiếu Kho bạc Mỹ chao đảo vì áp lực bán. Bitcoin cũng giảm hơn 3%.

Cả ba thước đo cổ phiếu của Mỹ đều ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 10/10/2025, trong đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều rơi xuống dưới đường trung bình của 50 ngày.

Chỉ số S&P 500 mất 143,15 điểm, tương đương 2,06%, chốt ở mức 6.796,86 điểm; Nasdaq Composite giảm 561,07 điểm, tương đương 2,39%, xuống còn 22.954,32 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 870,74 điểm, tương đương 1,76%, còn 48.488,59 điểm.

Đây là phiên đầu tiên để các nhà đầu tư Mỹ phản ứng với những phát biểu của ông Trump vào cuối tuần qua, do thị trường nghỉ lễ ngày Martin Luther King Jr.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố mức thuế nhập khẩu bổ sung 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh - những quốc gia vốn đã chịu thuế của Mỹ.

Theo một bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump, mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 và tiếp tục cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận để mua Greenland. Các nhà lãnh đạo Greenland và Chính phủ Đan Mạch đều khẳng định hòn đảo này không phải để bán.

Việc Tổng thống Trump tái sử dụng đòn thuế gợi nhớ đến “Ngày giải phóng” vào tháng 4/2025, khi các mức thuế đối ứng áp với hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu đã đẩy chỉ số S&P 500 tiến sát vùng thị trường giá xuống.

Chỉ số biến động CBOE, còn được gọi là “thước đo nỗi sợ” của Phố Wall, tăng vọt lên 20,09 điểm - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 24/11.

Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh: Khoảng 20,6 tỷ cổ phiếu được sang tay trên các sàn Mỹ trong ngày 20/1, cao hơn mức trung bình 17,01 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Dù tâm lý nhà đầu tư bị tác động mạnh trong phiên giao dịch vừa qua, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là đợt bán tháo mang tính phản xạ tức thời hay sẽ có những hệ lụy dài hạn hơn với thị trường.

Ông Jamie Cox, đối tác điều hành tại Harris Financial Group, cho biết chưa thấy dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tháo chạy.

“Tôi chưa đến mức có thể nói rằng những gì đang diễn ra với Greenland, cùng với sự tái xuất của kiểu đe dọa thuế quan sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh trên thị trường chứng khoán”, ông nói.

Theo đánh giá của ông Cox, động thái có thể quan trọng hơn là việc liệu chính quyền Nhật Bản có can thiệp vào thị trường tài chính hay không.

Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản lao dốc trong ngày 20/1, đẩy lợi suất lên mức cao kỷ lục, trong khi chứng khoán Tokyo và đồng yen cũng giảm sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, làm lung lay niềm tin vào tình hình tài khóa của nước này.

Những biến động đó đã góp phần đẩy chi phí vay dài hạn của các chính phủ châu Âu tăng lên, trong khi đợt bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ diễn ra rõ nét hơn.

Bất chấp các câu chuyện về thuế quan và những biến động đáng chú ý trên thị trường trái phiếu, nền kinh tế Mỹ vẫn đang ở trạng thái vững chắc.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu mới về tình hình kinh tế Mỹ, bao gồm cập nhật GDP quý III, các chỉ số PMI tháng 1 và báo cáo Chi tiêu cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang.

Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng đang tăng tốc, với nhiều doanh nghiệp đầu ngành dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận quý trong tuần này.