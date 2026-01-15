Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận thêm nhiệm vụ

  • Thứ năm, 15/1/2026 19:35 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định ngày 14/1/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là Phó Trưởng ban.

Van hoa anh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Ban Chỉ đạo có 3 Ủy viên Thường trực, gồm: Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn có 17 Ủy viên là đại diện các cơ quan Trung ương. Trong đó có: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bộ Chính trị chọn 24/11 là 'Ngày Văn hóa', cả nước được nghỉ làm

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

12:07 13/1/2026


Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL

Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

18:28 31/12/2025

Phát huy sức mạnh nội sinh, thể hiện khát vọng vươn mình

Năm 2025, hòa nhịp cùng các sự kiện trọng đại của đất nước, lĩnh vực văn hóa-văn nghệ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn đậm nét, gây được tiếng vang trong nước và quốc tế.

07:00 15/12/2025

