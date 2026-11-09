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Xã hội

Phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh

  • Thứ hai, 9/11/2026 08:41 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Mưa lạnh sáng 9/11 cộng hưởng với áp lực giao thông giờ cao điểm khiến hàng loạt tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Phương tiện chôn chân, người dân chật vật nhích từng mét.

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Sáng 09/11, TP Hà Nội có mưa rào và rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất giảm sâu còn khoảng 17-19 độ, cao nhất từ 19-21 độ.
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Tại các trục giao thông chính và nút giao đông phương tiện, ôtô xếp hàng dài, xe máy len lỏi trong làn hẹp, có thời điểm gần như đứng yên.
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Trần Duy Hưng hướng về cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và Đại lộ Thăng Long ùn ứ cả hai chiều.
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Trên nhiều tuyến đường, các phương tiện khó khăn nhích từng mét.
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Việc di chuyển của người dân cũng gặp khó khăn trên đường Nguyễn Hoàng hướng đi Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy.
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Đường Nguyễn Trãi ùn ứ cả hai chiều.
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Người dân bất lực, lo lắng muộn giờ làm, giờ học.

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Nhiều phương tiện phải tràn lên vỉa hè để tìm lối thoát.
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Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc dự báo sẽ rét đến khoảng ngày 11/11, sau đó chuyển sang đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

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https://tienphong.vn/pho-ha-noi-un-tac-keo-dai-sang-dau-tuan-mua-lanh-post1892642.tpo

Trọng Tài - Hoàng Tuyên - Thanh Hương/Tiền Phong

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