Phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh

Sáng 09/11, TP Hà Nội có mưa rào và rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất giảm sâu còn khoảng 17-19 độ, cao nhất từ 19-21 độ.

Tại các trục giao thông chính và nút giao đông phương tiện, ôtô xếp hàng dài, xe máy len lỏi trong làn hẹp, có thời điểm gần như đứng yên.

Việc di chuyển của người dân cũng gặp khó khăn trên đường Nguyễn Hoàng hướng đi Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc dự báo sẽ rét đến khoảng ngày 11/11, sau đó chuyển sang đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

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