Hà Nội: Xén hè, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến để giảm ùn tắc giao thông

Loạt tuyến đường của Hà Nội sẽ được xén hè, mở rộng mặt đường để tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo, tổ chức giao thông trên 7 tuyến đường nhằm xén hè, mở rộng mặt đường, điều chỉnh các nút giao nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông.

Theo đó, đường Hoàng Đạo Thúy sẽ được điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường hai bên, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa. Đoạn tuyến dài khoảng 1.053 m, chiều rộng xén mở rộng trung bình 3,5 m.

Đường Khuất Duy Tiến điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường xe chạy và mở thêm làn hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3. Chiều rộng mở rộng từ 4,3 đến 7 m, chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1.460 m.

Đường Hoàng Minh Giám, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 346 m, từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân. Mặt đường được mở rộng bên trái trung bình 3,5 m, bên phải từ 1-4 m.

Đường Láng Hạ sẽ được xén hè với tổng chiều dài khoảng 1.050 m, gồm đoạn từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi Công viên Indira Gandhi (khoảng 720 m) và đoạn từ nút giao Hoàng Ngọc Phách đến nút giao Vũ Ngọc Phan (khoảng 330 m). Mặt đường phía bên phải tuyến được mở rộng trung bình 3,5-4,5 m.

Đường Giảng Võ triển khai xén hè khoảng 338 m, tập trung ở hai nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc. Các nhánh rẽ được vuốt nối, mở rộng làn rẽ phải nhằm tăng khả năng lưu thông qua nút.

Đường Lê Văn Lương, mặt đường hai bên sẽ được mở rộng, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1.300 m. Chiều rộng xén mở rộng từ 1-3 m; điều chỉnh chiều dài dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ trên đoạn khoảng 54 m.

Đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150 m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên tuyến được mở rộng từ 1-3,5 m. Các nút giao cũng được điều chỉnh, mở rộng mặt đường tại các lối rẽ nhằm tăng khả năng thông hành.

Theo phương án dự kiến, phần lớn công việc được triển khai trên vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công sẽ được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế việc chiếm dụng lòng đường. Thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm, từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ sử dụng cọc tiêu, dây phản quang để rào tạm một làn đường sát vỉa hè, phục vụ triển khai các hạng mục.

Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và xén hè mở rộng lòng đường được thực hiện theo từng phân đoạn dài khoảng 200-300 m. Nhà thầu phải hoàn thành dứt điểm từng đoạn mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ chung, đồng thời hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông.

Với việc tập trung xén hè, mở rộng mặt đường và điều chỉnh các nút giao, dự án cải tạo 7 tuyến đường được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông hướng tâm, từng bước giảm áp lực ùn tắc tại khu vực trung tâm Hà Nội.