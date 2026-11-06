Bản đồ 28 điểm nghẽn giao thông TP.HCM và lộ trình tháo gỡ

TP.HCM xác định 28 điểm nguy cơ ùn tắc tại 9 khu vực; dự kiến xóa 6 điểm năm 2026, 9 điểm năm 2027 và xử lý các điểm còn lại đến 2030, với danh mục 98 dự án cùng các giải pháp tổ chức giao thông.
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- 1Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu CảnhKhu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêmphường Sài Gòn · Dự kiến 2027
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- 2Ngã tư Bốn Xãphường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030
- 3Đường Nguyễn Tất Thànhphường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030
- 4Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ LãoGiao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lãophường Hạnh Thông · Dự kiến 2026
- 5Nguyễn Oanh - Phan Văn TrịGiao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trịphường Gò Vấp · Dự kiến 2026
- 6Phạm Văn Đồng - Phan Văn TrịGiao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trịphường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.
- 7Đinh Bộ Lĩnh - Bạch ĐằngGiao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằngphường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030
- 8Ngã tư Hàng Xanhphường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.
- 9Xô Viết Nghệ TĩnhĐường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩphường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 810 m.
- 10Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị TúGiao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêuxã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
- 11Đường Nguyễn Văn BứaĐường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồngxã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
- 12Nút giao An Phúphường Bình Trưng · Dự kiến 2026Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.
- 13Ngã tư Tây Hòaphường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026
- 14Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50xã Bình Hưng · Dự kiến 2026
- 15Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu ThọNút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọphường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 16Dương Bá Trạc - cầu Kênh XángĐường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xángphường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 17Nguyễn Văn Linh - Phạm HùngGiao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùngxã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 18Cộng Hòa - Hoàng Hoa ThámGiao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thámphường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026
- 19Vòng xoay Lăng Cha Cảphường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030
- 20Đường Trường ChinhĐường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quýphường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 250 m.Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.
- 21Nút giao Mỹ Thủyphường Cát Lái · Dự kiến 2027
- 22Đường Nguyễn Thị ĐịnhĐường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Láiphường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 1.660 m.Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.
- 23Quốc lộ 13 - cầu Phú LongGiao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Longphường Lái Thiêu · Dự kiến 2027
- 24Phú Lợi - 30/4Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khaiphường Phú Lợi · Dự kiến 2027
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
- 25Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước BìnhGiao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bìnhphường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 26Quốc lộ 51 - KCN Mỹ XuânGiao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuânphường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 27Quốc lộ 51 - Trần Hưng ĐạoGiao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạophường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 28Quốc lộ 51 - cảng Cái MépGiao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vảiphường Tân Phước · Dự kiến 2027
- 4Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ LãoGiao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lãophường Hạnh Thông · Dự kiến 2026
- 5Nguyễn Oanh - Phan Văn TrịGiao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trịphường Gò Vấp · Dự kiến 2026
- 12Nút giao An Phúphường Bình Trưng · Dự kiến 2026Xe cộ ùn ứ quanh công trường nút giao An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.
- 13Ngã tư Tây Hòaphường Thủ Đức và phường Phước Long · Dự kiến 2026
- 14Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50xã Bình Hưng · Dự kiến 2026
- 18Cộng Hòa - Hoàng Hoa ThámGiao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thámphường Tân Bình và phường Bảy Hiền · Dự kiến 2026
- 1Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu CảnhKhu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêmphường Sài Gòn · Dự kiến 2027
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- 6Phạm Văn Đồng - Phan Văn TrịGiao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trịphường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn · Dự kiến 2027Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ giao thông giờ cao điểm. Ảnh: Duy Hiệu.
- 21Nút giao Mỹ Thủyphường Cát Lái · Dự kiến 2027
- 23Quốc lộ 13 - cầu Phú LongGiao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Longphường Lái Thiêu · Dự kiến 2027
- 24Phú Lợi - 30/4Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khaiphường Phú Lợi · Dự kiến 2027
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
- 25Quốc lộ 51 - Tập đoàn 7 Phước BìnhGiao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bìnhphường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 26Quốc lộ 51 - KCN Mỹ XuânGiao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuânphường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 27Quốc lộ 51 - Trần Hưng ĐạoGiao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạophường Phú Mỹ · Dự kiến 2027
- 28Quốc lộ 51 - cảng Cái MépGiao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vảiphường Tân Phước · Dự kiến 2027
- 2Ngã tư Bốn Xãphường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh · Dự kiến 2028–2030
- 3Đường Nguyễn Tất Thànhphường Xóm Chiếu · Dự kiến 2028–2030
- 7Đinh Bộ Lĩnh - Bạch ĐằngGiao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằngphường Bình Thạnh · Dự kiến 2028–2030
- 8Ngã tư Hàng Xanhphường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030Chiều tối 1/10, xe kẹt cứng từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Duy Hiệu.
- 9Xô Viết Nghệ TĩnhĐường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩphường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 810 m.
- 10Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị TúGiao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêuxã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc · Dự kiến 2028–2030
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
- 11Đường Nguyễn Văn BứaĐường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồngxã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
- 15Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu ThọNút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọphường Tân Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 16Dương Bá Trạc - cầu Kênh XángĐường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xángphường Chánh Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 17Nguyễn Văn Linh - Phạm HùngGiao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùngxã Bình Hưng · Dự kiến 2028–2030
- 19Vòng xoay Lăng Cha Cảphường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa · Dự kiến 2028–2030
- 20Đường Trường ChinhĐường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quýphường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 250 m.Đoạn bị rào chắn công trường thu hẹp mặt đường Trường Chinh, xe ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.
- 22Đường Nguyễn Thị ĐịnhĐường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Láiphường Cát Lái · Dự kiến 2028–2030
Đoạn dài khoảng 1.660 m.Xe container di chuyển dày đặc trên đường Nguyễn Thị Định để vào cảng Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Danh.
Gồm 2 giao lộ: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đoạn dài khoảng 810 m.
Gồm 2 giao lộ: Vĩnh Lộc - Quách Điêu; Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú.
Đoạn dài khoảng 2.580 m.
Đoạn dài khoảng 250 m.
Đoạn dài khoảng 1.660 m.
Gồm 3 giao lộ: Phú Lợi - 30 Tháng 4; Phú Lợi - Trần Văn Ơn; Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 4 vấn đề cấp bách đối với TP.HCM. Một trong 4 vấn đề đó là TP.HCM phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.
Ngay sau đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai ngày 15/12/2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xác định giải quyết những tồn tại được Tổng Bí thư chỉ ra là một trong hai nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố. Ông yêu cầu hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án, công trình.
Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ triển khai 98 dự án với tổng mức đầu tư hơn 360.840 tỷ đồng, nhằm giải quyết dứt điểm 28 điểm nghẽn này trước năm 2030. Ông nhìn nhận ùn tắc giao thông đang gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế, môi trường sống và môi trường đầu tư.
Trong 98 dự án, có 33 dự án đủ điều kiện triển khai. Nhóm công trình đang triển khai khai: nút giao thông An Phú; nút giao thông Mỹ Thủy; mở rộng Quốc lộ 50; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; đường Vành đai 2 (đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1)...
Nhóm công trình/dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách chuẩn bị khởi công: cầu Thủ Thiêm 4, xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, Metro số 1 và Metro số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…