Bản đồ 28 điểm nghẽn giao thông TP.HCM và lộ trình tháo gỡ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra 4 vấn đề cấp bách đối với TP.HCM. Một trong 4 vấn đề đó là TP.HCM phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngay sau đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai ngày 15/12/2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xác định giải quyết những tồn tại được Tổng Bí thư chỉ ra là một trong hai nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố. Ông yêu cầu hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án, công trình.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết thành phố đặt mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ triển khai 98 dự án với tổng mức đầu tư hơn 360.840 tỷ đồng , nhằm giải quyết dứt điểm 28 điểm nghẽn này trước năm 2030. Ông nhìn nhận ùn tắc giao thông đang gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế, môi trường sống và môi trường đầu tư.

Trong 98 dự án, có 33 dự án đủ điều kiện triển khai. Nhóm công trình đang triển khai khai: nút giao thông An Phú; nút giao thông Mỹ Thủy; mở rộng Quốc lộ 50; xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; đường Vành đai 2 (đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1)...

Nhóm công trình/dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách chuẩn bị khởi công: cầu Thủ Thiêm 4, xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, Metro số 1 và Metro số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…