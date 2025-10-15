Phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc tạm phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã nộp đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện này vì “ ôm không nổi”.

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang xem xét, giải quyết đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc bệnh viện. Đồng thời Sở này cũng có tờ trình nhân sự cho vị trí phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



Ông Nguyễn Ngọc Thịnh (bên phải) xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Thịnh xác nhận đã nộp đơn xin từ chối nhiệm vụ trên. Ông cho biết trước khi nộp đơn, ông đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế và UBND tỉnh, đề nghị giao nhiệm vụ cho người khác, vì hiểu rõ tình hình phức tạp của bệnh viện.

“Nếu nhận thì phải có trách nhiệm làm cho tròn, nhưng nhìn lại khối trách nhiệm đó, tôi thấy mình không ôm nổi. Những vấn đề của bệnh viện vùng cần sự vào cuộc của Sở và cả UBND tỉnh. Tôi thấy không ổn nên xin từ chối,” ông Thịnh chia sẻ.

Trước đó, ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Giáp bị điều tra liên quan vụ việc máy tán sỏi của bệnh viện bị hỏng suốt hai năm, nhưng vẫn kê khai điều trị và thu tiền của 255 bệnh nhân.

Sau khi ông Giáp bị bắt, ngày 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh tạm thời phụ trách bệnh viện để điều hành công việc. Tuy nhiên, chỉ bốn ngày sau (8/10), ông Thịnh đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ này.