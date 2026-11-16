Phở Đệ Nhất đồng hành lễ hội sáng tạo văn hóa di sản phở

Từ 13/11 đến 28/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra với quy mô gồm 150 hoạt động cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong nước, quốc tế.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa ẩm thực tại sự kiện, nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam góp phần kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại. Qua đó, thương hiệu đưa phở Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Gìn giữ di sản phở từ giá trị truyền thống đến cách tiếp cận sáng tạo

Giá trị của phở không chỉ nằm trong hương vị, mà còn kết tinh từ tri thức dân gian, kinh nghiệm chế biến và câu chuyện nghề được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi nghệ nhân, gia đình làm nghề đều góp phần gìn giữ bí quyết riêng, tạo nên bản sắc đặc trưng của phở Việt. Chính quá trình thực hành và trao truyền ấy giúp di sản tiếp tục hiện diện sống động thay vì chỉ nằm trong ký ức.

Trong bối cảnh hiện đại, để giá trị tiếp tục được các thế hệ trân trọng, di sản cần thêm phương thức tiếp cận mới. Việc sáng tạo sản phẩm văn hóa, mở rộng quảng bá và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng trên hành trình phát huy giá trị phở.

Đây cũng là tinh thần của cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam. Tác phẩm sáng tạo không chỉ mang đến góc nhìn mới mẻ về phở Hà Nội, mà còn mở ra nhiều chất liệu phục vụ quảng bá di sản trong tương lai.

Bà Ngô Thị Xuân Ngọc, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý thương hiệu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, tại sự kiện.

Câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản tiếp tục được mở rộng tại tọa đàm “Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai" ở phở Sướng. Sự kiện quy tụ nghệ nhân, chuyên gia di sản và đại diện nhãn hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam). Đây là không gian để các bên chia sẻ góc nhìn gìn giữ bản sắc truyền thống, đồng thời tìm hướng tiếp cận phù hợp giúp phở tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong đời sống.

Tọa đàm “Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai”.

Dấu ấn Phở Đệ Nhất: Mở rộng trải nghiệm di sản

Với hơn 30 năm gắn bó tại Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt cho món phở truyền thống. Thông qua nhãn hàng Phở Đệ Nhất, doanh nghiệp trân trọng cơ hội đồng hành dài hạn cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng trong hành trình tôn vinh giá trị phở Việt, hướng đến xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện thương hiệu cho biết Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam mong muốn đóng góp qua hành động thiết thực như hỗ trợ nguồn lực, kết nối các bên và triển khai hoạt động quảng bá để phở Việt tiếp cận đông đảo công chúng. Trên cơ sở tôn trọng bản sắc nguyên bản, nhãn hàng không hướng đến việc thay thế trải nghiệm thưởng thức phở của nghệ nhân, mà góp thêm phương thức tiện lợi để nhiều người biết đến và yêu thích món ăn này, kể cả khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật trong hành trình là sản phẩm Phở Đệ Nhất Lõi Bò Gầu Giòn. Sản phẩm gói trọn bí quyết tạo ra nước dùng đậm đà từ phần lõi bò, gầu giòn, giúp người dùng dù ở đâu, bất cứ khi nào cũng có thể thưởng thức bát phở thơm ngon.

Phở Đệ Nhất tại quảng trường phía đông khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Định hướng đưa phở đến gần hơn với công chúng được hiện thực hóa tại không gian trải nghiệm của nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam, đặt ở quảng trường phía đông khu vực hồ Hoàn Kiếm xuyên suốt Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Đặc biệt dòng sản phẩm Phở Đệ Nhất Lõi Bò Gầu Giòn, thể hiện rõ nét tinh thần tôn vinh, lan tỏa di sản phở Việt một cách gần gũi và tiện dụng, đưa di sản phở đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ.

Gian hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam) tại chợ Đồng Xuân.

Từ việc gìn giữ giá trị nguyên bản đến mở rộng hình thức quảng bá sáng tạo, hành trình lan tỏa phở Việt cần sự chung tay của nhiều bên. Với vai trò nhà đồng hành chính thức, nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng để đưa phở Việt vươn xa. Qua đó, thương hiệu hướng đến mục tiêu xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO và quảng bá di sản đến bạn bè quốc tế.