Acecook đưa phở Việt đến Vietnam Food Festival 2026 tại Nhật Bản

Acecook Việt Nam mang Phở Đệ Nhất đến Vietnam Food Festival 2026 tại Nhật Bản, giới thiệu hương vị phở truyền thống tới thực khách sở tại và cộng đồng người Việt xa xứ.

Mùi quế hồi, thảo quả quyện trong nước dùng ninh từ xương và thịt nhiều giờ liền đã gắn sâu vào ký ức người Việt. Chỉ cần làn hương ấy thoảng qua, hình ảnh góc phố quê nhà lập tức hiện về.

Lần này, hương vị quen thuộc ấy không xuất hiện ở Hà Nội hay con phố nào trên đất Việt. Phở hiện diện giữa lòng Nhật Bản tại Vietnam Food Festival 2026, kéo kiều bào và bạn bè quốc tế xích lại gần nhau trong không khí lễ hội.

Acecook và Phở Đệ Nhất mang vị phở truyền thống đến Nhật Bản

Nhật Bản là thị trường đầy thử thách cho bất kỳ thương hiệu ẩm thực nào. Người tiêu dùng Nhật nổi tiếng kỹ tính, đặt yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn an toàn và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Hình ảnh tọa đàm Di sản văn hoá ẩm thực Phở Việt Nam tại sự kiện Vietnam Food Festival 2026.

Là nhà đồng hành chính thức trong hành trình đưa phở Việt vươn tầm UNESCO, Acecook Việt Nam và thương hiệu Phở Đệ Nhất mang đến sự kiện cách tiếp cận mớiđể giữ trọn “hồn” và hương vị mộc mạc của phở truyền thống trong gói phở ăn liền tiện lợi.

Phở Đệ Nhất đồng hành trên hành trình đưa tinh hoa phở Việt đi xa hơn.

Phở Đệ Nhất hiện thực hóa điều đó bằng quy trình chế biến kỳ công. Nước dùng hầm từ xương thật và thịt thật trong 12 giờ cho vị đậm đà, ngọt thanh, kết hợp sợi phở dai mềm thấm gia vị. Sự hòa quyện giữa tính tiện lợi hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt giúp Phở Đệ Nhất từng bước chinh phục khẩu vị tinh tế của thực khách Nhật Bản.

Bên cạnh khu trưng bày di sản, gian hàng trải nghiệm của Phở Đệ Nhất trở thành điểm dừng chân thân thiện của khách tham quan nhờ hoạt động tương tác, minigame và quà tặng mang đậm nét văn hóa Việt. Bạn trẻ Nhật Bản và du khách quốc tế có dịp trải nghiệm sản phẩm phở tiện lợi chuẩn vị Việt, đồng thời cảm nhận tinh thần “Cook Happiness with Innovation” - đổi mới để nâng tầm hạnh phúc, định hướng Acecook Việt Nam kiên trì theo đuổi.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm hoạt động tương tác tại gian hàng Phở Đệ Nhất từ Acecook Việt Nam.

Bát phở trong ký ức người Việt

Đi xa đến đâu, chỉ cần ngửi thấy mùi phở, người Việt lại thấy lòng mình dịu lại như vừa bước chân về nhà.

Phở từ lâu đã vượt qua định nghĩa ẩm thực thông thường. Món ăn này không đơn thuần là sự kết hợp hài hòa giữa bánh phở dai mềm, thịt bò tươi ngon và nước dùng thơm ngát gia vị truyền thống. Mỗi bát phở chứa đựng cả “vũ trụ ký ức” của người Việt. Đó là tiếng xe gõ lách cách nơi góc phố cũ lúc tờ mờ sáng, là gánh phở gắn bó tuổi thơ nhiều thế hệ, là nếp sinh hoạt mộc mạc, chan chứa tình thân, vẹn nguyên qua bao biến động thời cuộc.

Phở linh hoạt thích ứng theo từng vùng miền, hòa vào đời sống muôn màu nhưng vẫn giữ trọn bản chất đậm đà vốn có. Nhờ cái “hồn” và sức sống bền bỉ ấy, phở Việt không nằm yên trong sách lịch sử hay tủ kính bảo tàng. Món ăn hiện diện trong đời sống thường nhật và đang vững bước trên hành trình vươn tầm thế giới.

Tại Vietnam Food Festival 2026, khu trưng bày “Di sản phở Việt” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện không nấu phở tại chỗ, thay vào đó kiến tạo không gian triển lãm giàu tính nghệ thuật.

Qua thước phim tư liệu, hình ảnh trực quan và câu chuyện giàu chiều sâu, triển lãm tái hiện chặng đường lịch sử của món ăn “quốc hồn quốc túy”, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hành trình đưa phở Việt ra thế giới

Từ danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đến mục tiêu ghi danh trên bản đồ di sản thế giới của UNESCO, hành trình của phở cần sự chung tay của cả cộng đồng. Sự đồng hành bền bỉ của Acecook Việt Nam và Phở Đệ Nhất thể hiện rõ tinh thần ấy, đưa tinh hoa ẩm thực dân tộc vươn xa bằng hương vị chân thật, gần gũi thay vì sự phô trương xa xỉ.

Mỗi gói phở trao tay tại Nhật Bản xoa dịu nỗi nhớ quê của cộng đồng người Việt tại đây, đồng thời gieo vào lòng bạn bè quốc tế sự trân trọng dành cho văn hóa Việt Nam. Hành trình di sản ấy vẫn đang tiếp diễn.