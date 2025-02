Phó Công an phường Ô Chợ Dừa bị phạt nguội từ tin báo qua app iHanoi

Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm sau khi người dân phản ánh qua ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Công an phường Trung Liệt đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: Người dân cung cấp lên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Ngày 6/2, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H., Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, về hành vi vi phạm giao thông.

Trước đó, người dân đã phản ánh qua ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) hình ảnh một cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa mặc thường phục, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 13h30 ngày 27/1, ông N.P.H. đã điều khiển xe máy chở người thân trên phố Hoàng Cầu, phường Trung Liệt mà không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H. về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi, xe máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe máy với mức phạt 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe.

Đồng thời, người được chở trên xe máy do ông N.P.H. điều khiển cũng bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe máy với mức phạt 500 nghìn đồng.

Công an quận Đống Đa đang xem xét, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông N.P.H. theo quy định của ngành.

