Phó chủ tịch Thường trực Hậu Giang làm Phó bí thư Cần Thơ

Thành ủy Cần Thơ chiều nay (10/2) tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, thôi giam gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Trương Cảnh Tuyên cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuyên có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Tuyên làm Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

