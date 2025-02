Bà Bùi Thị Minh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngày 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bầu bà Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối. Đồng thời, hội nghị nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã thông qua các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tờ trình dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Tờ trình dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình về việc điều chỉnh phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết 27-NQ/TU, ngày 31/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 260-KH/TU, ngày 12/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thống nhất kết thúc hoạt động của 8 Đảng đoàn, 3 Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 1835-QĐNS/TW, ngày 21/01/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định ông Phạm Anh Quý, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.