Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem lại quy chuẩn cao tốc

Nhắc đến vụ tai nạn tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ thế nào là cao tốc.

Sáng 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội. Trưởng ban Dân nguyên Dương Thanh Bình nhấn mạnh, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tiêu chuẩn của chúng ta về đường cao tốc có vấn đề?

Tuy nhiên, ông Bình cho hay, cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết làm chết và bị thương nhiều người.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, tai nạn giao thông tuy giảm các chỉ tiêu nhưng tai nạn thảm khốc trong dịp Tết vừa qua lại tăng. Vì vậy, phải nghiên cứu tìm ra được nguyên nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quốc hội.

“Ví dụ, cao tốc Cam Lộ - La Sơn trên mạng phản ánh quy chuẩn, tiêu chuẩn của chúng ta về đường cao tốc có vấn đề”, ông Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kiến nghị Chính phủ, Quốc hội phải có biện pháp để xử lý ngay vấn đề này.

Ông Thanh bày tỏ băn khoăn khi cao tốc mà có 2 làn, lại chỉ có phân cách mềm không có phân cách cứng, rồi những đoạn không có làn khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhắc đến vụ tai nạn giao thông Cam Lộ - La Sơn và đề nghị nghiên cứu rút kinh nghiệm xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cao tốc như thế nào.

“Chính phủ cần có chỉ đạo rút kinh nghiệm nghiêm túc, trong đó cần xác định thế nào là cao tốc. Nhiều người dân xung quanh bảo tuyến La Sơn – Túy Loan (cùng tuyến Cam Lộ - La Sơn) không phải cao tốc, còn kém hơn cả đường tránh. Vì vậy, cần xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ tăng so với năm ngoái

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay trong dịp Tết, lực lượng công an đóng góp công sức để giữ vững an ninh, trật tự, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, rất nghiêm trọng liên quan đến an ninh, trật tự quốc gia.

Nổi lên nhất là việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng, các lực lượng có chức năng đảm bảo an toàn giao thông đã vào cuộc hết sức quyết liệt.

Các lực lượng đã làm việc xuyên Tết, không có ngày Tết và xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc vận chuyển hành khách về quê ăn Tết không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận như các năm trước.

Ngành công an tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vi phạm, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách trên các xe khách...

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông có tăng nhưng số người chết, bị thương giảm, riêng số người chết trong 7 ngày Tết 2024 giảm 69 người so với năm 2023.

Các lực lượng đã tập trung xử lý rất nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, trong 7 ngày Tết đã xử lý trên 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 182 tỉ đồng , tạm giữ rất nhiều phương tiện vi phạm.

Trong đó, các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ đều bị phát hiện tăng so với năm ngoái. Do đó, lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024 rất đảm bảo, được người dân, dư luận đánh giá rất cao.

Dẫn số liệu của Bộ Y tế, Thứ trưởng Công an cho hay, các ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 12,1% so với năm trước, số ca tai nạn giao thông phải nằm viện giảm 8,4%, số ca tử vong do tai nạn giao thông tại viện giảm 22,4% so với năm 2023.