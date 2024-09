Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Mừng làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (trái), tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.

Ngày 12/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) để xem xét, quyết định tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Với 98,25% phiếu bầu đồng ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã bầu ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị mới, ông Hồ Văn Mừng tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Mừng (sinh năm 1977, quê huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hồ Văn Mừng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ tháng 8/2021 đến ngày 30/8/2024, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/8/2024, Bộ Chính trị có Quyết định số 1530- QĐNS/TW điều động ông Hồ Văn Mừng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.