Phim Việt thắng giải 'Phim dài đầu tay xuất sắc' ở LHP Berlin

Bộ phim "Cu li never cries" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng giải tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 74.

Rạng sáng 25/2 (giờ Việt Nam), ban tổ chức Liên hoan phim Berlin lần thứ 74 công bố thông tin bộ phim Cu li never cries (Cu li không bao giờ khóc) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc (GWFF Best First Feature). Năm nay, giải thưởng có 16 đề cử ở các hạng mục Competition, Encounters, Panorama, Forum và Generation. Cu li never cries thuộc hạng mục Panorama (toàn cảnh).

Bộ phim do Trần Thị Bích Ngọc và Nghiêm Quỳnh Trang sản xuất. Giải thưởng Phim đầu tay hay nhất của GWFF được ra đời vào năm 2006, nhằm mục đích hỗ trợ các đạo diễn trẻ. Giải thưởng nói trên được tài trợ với số tiền 50.000 euro (khoảng 1,3 tỷ đồng ) từ tổ chức GWFF (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten - tổ chức chuyên bảo vệ bản quyền phim điện ảnh và truyền hình của Đức). Ngoài giải thưởng là tiền mặt, đạo diễn sẽ được ban tổ chức trao tặng cúp và một cặp kính ngắm chất lượng cao.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân và dàn diễn viên trong phim Cu li never cries. Ảnh: ĐPCC.

Cu li never cries xoay quanh câu chuyện của một người phụ nữ Việt Nam nghèo tên Nguyện (do NSND Minh Châu đóng) trở về Đức để nhận tro cốt của người chồng đã qua đời và một con cu li. Khi quay lại Việt Nam, bà hay tin đứa cháu gái Vân (Hà Phương đóng) đang mang thai và chuẩn bị làm đám cưới với Quang (Xuân An).

Tác phẩm được Phạm Ngọc Lân và Nghiêm Quỳnh Trang biên kịch, từ năm 2016. Phim quay ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ và Hà Tĩnh.

Phạm Ngọc Lân 38 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh theo đuổi con đường làm phim độc lập. Đạo diễn có thời gian học ngành phim tại Doclab và ra mắt bộ phim tài liệu Chuyện mọi nhà.

Năm 2016, bộ phim Another City (Thành phố khác) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân dự tranh giải Phim ngắn xuất sắc, hạng mục quan trọng thứ hai của Liên hoan phim danh giá Berlin lần thứ 66.

Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 74 diễn ra từ ngày 15 đến 25/2 tại Berlin, Đức. Chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay là Lupita Nyong'o, người từng đoạt giải Oscar.