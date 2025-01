Phim mới của Lee Min Ho bị chỉ trích

Nhiều khán giả tuyên bố bỏ xem phim mới của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin vì có những câu thoại bị cho là coi thường phụ nữ.

Trên diễn đàn Theqoo của Hàn Quốc, bộ phim mới của Lee Min Ho đang vấp phải phản ứng tiêu cực vì những lời thoại được cho là coi thường phụ nữ. Ở bộ phim Where the Stars Gossip đang lên sóng, Lee Min Ho vào vai Gong Ryong, một bác sĩ sản phụ khoa. Một số câu thoại của nhân vật này gây ra phản ứng dữ dội.

Chẳng hạn ở một cảnh phim, nhân vật của Lee Min Ho nói: "Tôi đã theo học các học viện tư thục sau giờ học, đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi CSAT, học trường y, sau đó nhìn thấy tử cung phụ nữ và đỡ đẻ hàng ngày".

Ở cảnh phim khác, Gong Ryong mô tả mẹ và các dì của anh, những người làm việc tại quán bar. "Tử cung của mẹ tôi và các dì giống rượu nhưng lại thoải mái, ấm áp. Ngực của các dì đẫm thuốc lá nhưng rất to và an toàn" là lời thoại của nhân vật.

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đảm nhận chính trong bộ phim. Ảnh: tvN.

Những câu thoại này đi kèm cảnh sinh nở tại bệnh viện, khiến nhiều khán giả nhận xét nó "hoàn toàn không phù hợp", "lỗi thời" và "gây khó chịu".

Ngoài ra, phim có cảnh Gong Ryong đối đầu với những người đàn ông đến quán bar. Tuy nhiên, sự ngăn cản này không phải để giải quyết các vấn đề liên quan đến mại dâm bất hợp pháp, mà là để yêu cầu họ trả tiền. Ở cảnh đó, Gong Ryong nói: "Các anh phải trả tiền nếu quan hệ với những cô gái xinh đẹp".

Trên diễn đàn Theqoo, khán giả Hàn Quốc tỏ ra sốc và bức xúc trước những lời thoại trên. “Ồ, vậy ra không chỉ mình tôi bị sốc khi xem cảnh này", "Biên kịch là phụ nữ và khá nổi tiếng. Tại sao cô ấy lại viết kiểu lời thoại như thế?", "Lời thoại thật tệ. Tôi ngừng xem bộ phim vì cảm thấy không thoải mái", khán giả bình luận.

Song trên mạng xã hội cũng có những ý kiến cho rằng lời thoại như vậy không đáng bị chỉ trích.

When the Stars Gossip do Seo Sook Hyang viết kịch bản, Park Shin Woo đạo diễn và có sự tham gia của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin. Bộ phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của một du khách và một phi hành gia trên trạm vũ trụ. Nhân vật của Lee Min Ho được mô tả là một bác sĩ sản phụ khoa có tinh thần trách nhiệm cao, đến trạm vũ trụ với tư cách là khách du lịch.